Lavande : cette taille de septembre que tout le monde fait encore la condamne, voici le seul geste qui la sauve

Chaque automne, des millions de jardiniers pratiquent la taille lavande septembre, persuadés de préparer le massif à l'hiver. Ce réflexe discret provoque pourtant des dégâts bien plus durables.

Fin septembre, les jardins résonnent du cliquetis des sécateurs. On raccourcit sans réfléchir ces boules de lavande qui s’affaissent, pour “faire propre” avant l’hiver. En quelques minutes, les touffes sont rasées, bien nettes, et le massif semble rajeuni.

Le choc arrive au printemps suivant : à la place du nuage violet espéré, seulement des branches grises, figées, parfois creuses au centre. Ce n’est pas le froid qui a condamné la plante, mais ce fameux rabattage d’automne.

Pourquoi rabattre la lavande en septembre la condamne souvent

Tailler la lavande en septembre semble logique, mais le problème commence dès que l’on attend les premières fraîcheurs. Une enquête de l’Observatoire des Jardins en 2024 a montré que 70 % des jardiniers coupent en octobre ou novembre, quand l’humidité s’installe et que les plaies cicatrisent mal. La plante n’a alors plus le temps de refaire ses réserves avant l’hiver.

Et puis, beaucoup rabattent très court pour redonner des lignes nettes. Sur la lavande, ce réflexe de propreté revient pourtant à trancher dans du bois déjà dur et gris : quelques mois plus tard, les parties coupées ne portent plus la moindre feuille.

Bois vert, vieux bois : la seule règle qui compte vraiment

La plante fabrique chaque année un bois vert, souple et feuillu, posé sur un vieux bois brun-gris, presque nu. Contrairement au laurier ou au buis, la lavande repart très mal sur ce bois lignifié. La Royal Horticultural Society rappelle d’ailleurs qu' »il ne faut jamais tailler dans le vieux bois, car les branches lignifiées ne produisent pas de nouvelles pousses ». D’où une règle à graver : laisser toujours quelques centimètres de vert sous chaque coupe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Longévité du massif 10 à 12 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En respectant le bon calendrier et en coupant uniquement dans le bois vert, la lavande cicatrise vite, évite les pourritures de base et reste compacte de nombreuses années. 💡 Le petit plus : en sol lourd, mélanger 2 à 3 kg de sable ou de gravier par m² et ajouter un paillis minéral pour garder le collet bien au sec. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre sévèrement la lavande en septembre ou octobre dans le vieux bois gris, surtout par temps humide : au printemps, les touffes restent grises, creuses et ne refleurissent plus.

Le bon calendrier pour une taille de lavande qui la fait durer

Pour une taille lavande septembre qui ne la met pas en danger, le calendrier change. Une première taille légère se fait en fin d’hiver, vers février-mars, en raccourcissant un tiers les tiges de l’année, uniquement dans le vert. La seconde intervient juste après floraison, de fin juillet à début septembre selon les régions, par temps encore sec. Voici la marche à suivre.

Couper seulement dans le bois vert feuillu, jamais dans le bois gris et nu.

Ne pas retirer plus d’environ 30 % de la hauteur totale chaque année.

Donner une forme de petit dôme pour éviter que le centre ne se creuse.

Limiter l’arrosage et maintenir un paillis minéral pour protéger le pied.

Nous avons tous déjà voulu “rattraper” d’un coup un pied dégarni. Mieux vaut avancer en douceur : selon l’INRAE, une lavande entretenue peut rester compacte 10 à 12 ans, alors que beaucoup ne dépassent pas trois ans sans ce rituel léger de fin d’été, complété par un sol bien drainé et un paillis minéral.