Glycine envahissante en septembre : cette erreur de taille que tous les jardiniers font et qui ruine la floraison

En septembre, beaucoup de jardiniers veulent tailler leur glycine qui déborde des façades et des pergolas. Un paysagiste révèle pourtant qu’un geste trop zélé peut tout compromettre.

Fin septembre, les terrasses sentent la rentrée, mais la glycine, elle, n’a rien rangé. Ses lianes fouettent la pergola, se glissent dans les gouttières et assombrissent les fenêtres. Face à ce fouillis, le sécateur démange… et c’est souvent là que l’erreur commence.

Dans beaucoup de guides, septembre est présenté comme le grand mois de rangement au jardin. Pourtant, un paysagiste interrogé par Ouest-France rappelle que la glycine suit un calendrier très particulier. Mal placée, la taille de fin d’été peut vous coûter une année entière de fleurs.

Pourquoi septembre est un piège pour la taille de la glycine

Cette grimpante est d’une vigueur impressionnante : après la floraison de printemps, elle a continué à pousser tout l’été, allongeant des mètres de tiges. Les pros conseillent souvent une taille en juillet, une fois les grappes fanées, pour contenir cette énergie sans pénaliser la floraison suivante.

Le piège de septembre tient à ce qui se passe sous l’écorce. Dès la fin de l’été, la plante commence à former ses futurs boutons floraux sur le bois de l’année. En coupant large à ce moment-là, on sectionne tout simplement une partie des fleurs du printemps prochain.

Nous avons tous déjà eu envie de tout raccourcir

Nous avons tous déjà voulu « faire propre » avant l’hiver, en raccourcissant toutes les tiges de notre glycine. Certains experts, comme ceux cités par Mon Jardin Ma Maison, recommandent de réduire les pousses de l’été à cinq ou six bourgeons. Sur une plante installée, ce geste peut pourtant être trop radical.

Le paysagiste interrogé par Ouest-France conseille de réserver la vraie taille structurante à la fin de l’hiver, et d’être très léger en septembre. À cette période, on se limite à quelques coupes de sécurité :

raccourcir uniquement les lianes qui menacent toiture, gouttières ou câbles ;

supprimer le bois mort ou abîmé ;

dégager fenêtres et passages envahis ;

éliminer une tige vraiment gênante, sans toucher à toute la structure.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison préservée Maxi 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En séparant micro-taille de septembre et vraie taille d’hiver, les boutons floraux restent intacts et la glycine reste maîtrisée. 💡 Le petit plus : Comptez vos coupes : au-delà de quelques tiges gênantes en septembre, rangez le sécateur jusqu’à la fin de l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre toute la plante en septembre pour “faire propre” : vous supprimez alors la majorité des futurs boutons floraux.

Le calendrier gagnant pour une glycine spectaculaire

Pour une glycine généreuse, les professionnels ont adopté un rythme simple. En été, juste après la floraison, ils ont déjà raccourci les rameaux trop longs pour contenir la vigueur. La vraie séance se déroule ensuite en février-mars : on rabat alors chaque tige secondaire en ne gardant que deux ou trois bourgeons, ce qui concentre l’énergie sur les fleurs plutôt que sur des kilomètres de feuillage.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Les 5 plantes à tailler en septembre pour éviter erreurs de coupe et floraison compromise»