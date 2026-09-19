WC qui puent malgré les blocs : ce produit de la salle de bains dans le réservoir vous fait économiser 100 € par an

Marre des toilettes qui sentent le renfermé malgré les blocs parfumés ? En soulevant le couvercle du réservoir, un simple tube de dentifrice peut tout changer, à moindre coût.

Vous frottez la cuvette, vous accrochez un bloc parfumé, vous vaporisez un spray… et malgré tout, au bout de quelques jours, les toilettes sentent à nouveau le renfermé. Et si le vrai problème ne se trouvait pas là où l’on nettoie d’habitude, mais un peu plus haut, juste sous ce couvercle que personne n’ose soulever ?

Les industriels l’ont bien compris : la fraîcheur de la cuvette se joue d’abord dans le réservoir. Certains systèmes haut de gamme aspirent déjà les odeurs directement depuis la cuvette. Mais dans une maison classique, un simple geste, presque gratuit, permet de transformer chaque chasse d’eau en mini-nettoyage parfumé. À condition d’oser regarder à l’intérieur…

Pourquoi vos blocs WC ne règlent pas le vrai problème

Les blocs WC, gels colorés et pastilles promettent une eau bleue, verte ou rose et des toilettes qui « sentent le propre ». Dans la réalité, ils parfument surtout l’air et colorent l’eau quelques secondes. Pour un foyer, ces produits peuvent représenter jusqu’à 150 € par an, sans empêcher les traces ni le tartre de revenir.

La raison est simple : ces nettoyants agissent au moment où l’eau passe sur les parois, mais ils ne changent pas ce qui sort du réservoir. L’eau qui arrive est souvent dure, chargée en calcaire. À force de passages, elle laisse une pellicule rugueuse sur la céramique et dans les canalisations, terrain rêvé pour les dépôts et les mauvaises odeurs.

L’astuce du tube de dentifrice dans le réservoir : comment faire (et avec quoi)

L’astuce qui circule de bouche en bouche consiste à glisser un tube de dentifrice dans le réservoir des WC. Idéalement, un tube de gel mentholé presque vide, au lieu de le jeter. Avec une aiguille ou un petit clou, il suffit de percer 5 à 8 minuscules trous sur la face souple, puis de revisser le bouchon.

Déposez ensuite le tube au fond du réservoir, loin du flotteur et des pièces mobiles de la chasse. À chaque tirage, une petite quantité de dentifrice se diffuse dans l’eau. Résultat : une eau légèrement nettoyante et parfumée qui rince la cuvette, limite les dépôts et masque les odeurs pendant environ quatre semaines. Un tube basique à 1 € peut ainsi remplacer plusieurs blocs WC et faire économiser près de 100 € par an.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie ≈100 €/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le réservoir diffuse à chaque chasse une eau légèrement chargée en tensioactifs et en menthol issus du dentifrice. Les tensioactifs limitent l’adhérence des salissures sur la céramique, tandis que le parfum mentholé atténue les mauvaises odeurs. L’action est douce mais continue, ce qui entretient la fraîcheur entre deux nettoyages manuels. 💡 Le petit plus : recycler un tube de dentifrice presque terminé au lieu de le jeter permet de parfumer des toilettes peu utilisées (comme celles des invités) sans gaspiller un bloc WC entier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : penser que le tube de dentifrice remplace totalement le nettoyage et le détartrage du réservoir, ou le copier avec de la Javel et des pastilles chlorées, qui abîment joints et mécanismes.

Avant le dentifrice : nettoyer et détartrer le réservoir une bonne fois pour toutes

Pour que cette astuce reste efficace dans le temps, le réservoir doit d’abord être propre. Coupez l’arrivée d’eau, tirez la chasse pour le vider, puis versez un mélange d’eau chaude et de vinaigre blanc ou d’acide citrique jusqu’aux mécanismes. Après une à deux heures de pause, brossez les parois, la cloche et les joints, puis rincez en remettant l’eau.

Répéter ce nettoyage tous les trois ou quatre mois limite le tartre, les pannes de chasse et les odeurs qui partent du réservoir. En revanche, bannir les pastilles à base de chlore ou l’eau de Javel directement dans le réservoir : certaines notices de fabricants préviennent qu’elles abîment les joints et les pièces internes, voire annulent la garantie.