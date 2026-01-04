Si vous utilisez encore l’eau de javel, ce produit de jardin blanchit les joints bien mieux dans la salle de bain

Vos joints de salle de bain ont jauni, se sont noircis, et la brosse ne suffit plus. Beaucoup sortent alors le bidon d’eau de Javel, persuadés qu’il n’existe rien de plus puissant. Pourtant, ce réflexe n’est pas toujours le plus efficace pour retrouver un blanc net.

Car sous ces taches sombres se cachent surtout humidité, savon, calcaire et moisissures qui s’incrustent dans la matière. Les joints ne servent pas qu’à faire joli : ils assurent l’étanchéité, limitent les fuites et les dégâts sur les murs ou le sol. Et un produit de jardinage très banal peut les sauver sans agresser ni votre salle de bain, ni votre santé.

Joints noircis : le vrai problème derrière les taches

Dans une pièce humide, l’eau qui stagne au pied de la douche ou de la baignoire favorise la prolifération des moisissures. Avec le temps, les joints se tachent, perdent en étanchéité et peuvent même contribuer à des fuites ou à des dommages plus sérieux sur la structure de la maison. Les zones sombres autour de la baignoire sont donc un signal à ne pas ignorer.

La Javel, elle, décolore vite mais reste agressive pour certains matériaux et pour les voies respiratoires, surtout dans une petite salle de bain mal ventilée. Elle ne règle pas toujours la salissure en profondeur et ne convient pas à un usage très fréquent. Beaucoup cherchent donc une alternative plus douce, efficace et compatible avec les pièces d’eau.

Le bicarbonate de soude, produit de jardin devenu star de la salle de bain

Ce produit miracle, c’est le bicarbonate de soude. Au jardin, il sert à réguler l’acidité du sol, repousser certains nuisibles, lutter contre des champignons ou encore désodoriser les composts. On le trouve facilement en magasin, à petit prix, et il se conserve longtemps.

À la maison, sa texture légèrement abrasive aide à décoller la saleté sans rayer le carrelage ni abîmer les joints. Mélangé au vinaigre blanc, il forme un nettoyant moussant qui désincruste les traces et neutralise les moisissures tout en ravivant le blanc. Il suffit de préparer une pâte avec 2 cuillères de bicarbonate et 2 cuillères de vinaigre blanc, de la déposer sur les joints avec une vieille brosse à dents, de laisser agir une quinzaine de minutes, puis de frotter et rincer à l’eau tiède.

Quand l’astuce suffit… et quand il faut refaire les joints

Cette méthode naturelle fonctionne sur des joints encrassés mais encore en bon état. En revanche, un remplacement s’impose si vous constatez :

des joints qui s’effritent, se décollent ou se détachent ;

de la moisissure et du salpêtre qui reviennent sans cesse ;

des taches ou un changement de couleur impossibles à faire partir malgré plusieurs nettoyages.

Pour éviter d’en arriver là, quelques réflexes changent tout : bien ventiler la salle de bain, passer une raclette ou un chiffon après chaque douche, et réaliser un petit nettoyage hebdomadaire avec vinaigre ou savon naturel. Utilisé régulièrement, le bicarbonate reste alors un allié discret pour garder des joints propres, sans avoir besoin de dégainer la Javel à chaque trace sombre.