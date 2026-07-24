Votre glycine ne fleurit presque pas ? Non, ce n’est pas l’engrais : ce geste oublié de juillet la prive de fleurs

Votre glycine couvre la façade mais offre trois grappes au printemps ? Entre juillet et août, certaines tiges insoupçonnées détournent sa sève et sabotent la floraison suivante.

Une façade noyée sous le vert, des lianes qui s’accrochent jusqu’aux gouttières… et au printemps, trois pauvres grappes de fleurs. Beaucoup de jardiniers pensent tout de suite à un manque d’engrais ou à un sol “fatigué”, et remplissent le pied de la glycine de granulés colorés.

En réalité, le vrai voleur de fleurs est beaucoup plus discret : ce sont ces longues tiges vertes et souples qui surgissent après la floraison et filent dans tous les sens en juillet. Tant qu’on les laisse courir, la plante consacre son énergie à grandir, pas à préparer les boutons de l’an prochain.

Ce que votre glycine fait vraiment après la floraison

Une fois ses grappes passées, la glycine, qu’il s’agisse d’une Wisteria sinensis ou d’une Wisteria floribunda, change de priorité. Elle se met à produire des pousses longues, très vigoureuses, capables de gagner plusieurs mètres en une saison. Ces tiges ne portent quasiment jamais de fleurs : elles servent surtout de “panneaux solaires” pour fabriquer du sucre.

Le problème, c’est que la floraison se prépare ailleurs. Les fleurs naissent sur de petits rameaux courts et trapus, appelés éperons ou coursonnes, formés sur le bois de l’année précédente. Quand toutes les ressources partent dans les grandes lianes de juillet, ces courtes branches florifères ne se forment pas… et la glycine reste couverte de feuilles.

Taille d’été : le geste de juillet-août qui change tout

Nous avons tous déjà laissé la glycine grimper “en liberté” jusqu’à la fenêtre du voisin. Pourtant, la période qui suit la floraison, entre mi-juillet et fin août selon les régions, est la fenêtre idéale pour reprendre la main. En taillant à ce moment-là, la croissance ralentit naturellement et la plante accepte beaucoup mieux qu’on l’arrête.

Le geste est simple : on repère les pousses vertes de l’année, souples et lisses, puis on les raccourcit à cinq ou six feuilles, soit environ 20 à 30 cm depuis leur base. On coupe juste au-dessus d’une feuille bien formée. La sève cesse de filer vers l’extrémité stérile et se concentre à la base de la pousse, qui épaissit et se transforme en petit éperon porteur de futurs boutons.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Engrais économisés Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rabattant les longues pousses de juillet à cinq ou six feuilles, on stoppe la course des lianes et on force la glycine à épaissir la base de ces rameaux. Ils se transforment en éperons courts où se formeront les boutons floraux, bien mieux nourris que si la plante continuait simplement à s’allonger. 💡 Le petit plus : programmer un rappel sur son téléphone chaque mi-juillet évite d’oublier cette taille clé… et de rater la floraison de l’année suivante. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se dire que l’on rattrapera tout en hiver ou couper sévèrement au printemps : dans les deux cas, on supprime le bois qui devait porter les fleurs.

Après juillet, ce qu’il reste à faire pour une cascade de fleurs

La taille de fin d’hiver vient seulement compléter le travail. Entre janvier et début mars, hors période de gel, on revient sur ces mêmes rameaux raccourcis l’été précédent pour les réduire à deux ou trois bourgeons. On en profite pour enlever le bois mort et les tiges mal placées, sans toucher aux courtes branches bien ramifiées.

Si malgré cette routine votre glycine fleurit peu, quelques questions s’imposent : a-t-elle l’âge de fleurir (3 à 5 ans pour un plant greffé, parfois plus de 7 ans pour un semis) ? Bénéficie-t-elle d’au moins six heures de soleil direct ? A-t-elle reçu trop d’engrais riche en azote, qui favorise le feuillage au détriment des grappes ? Une fois ces points réglés, la taille d’été fera enfin la différence.