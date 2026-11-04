Les menuisiers n'en peuvent plus de le répéter : sur une terrasse en composite, ce n'est pas le prix des lames qui gonfle le devis de 30 %

Entre les rayons de Leroy Merlin et les devis d’artisans, le prix terrasse composite réserve souvent une mauvaise surprise. Sous les lames, une ossature discrète fait pourtant grimper la note.

Dans les rayons terrasse de Leroy Merlin ou Jardiland, on caresse des lames en composite en comparant seulement le prix affiché au mètre carré. Pendant ce temps, les menuisiers soupirent : ce n’est pas cette planche qui fait exploser la note, mais tout ce qui se cache dessous.

À l’approche de l’hiver, moment idéal pour penser aux travaux du printemps, de nombreux projets de terrasse ont déjà dérapé parce que le calcul est resté bloqué sur le prix des lames. Pour comprendre où part vraiment le budget, il faut apprendre à lire le dessous de la terrasse.

Pourquoi le prix des lames en composite ne suffit pas

Quand on parle de prix terrasse composite, beaucoup se contentent de multiplier la surface par le tarif d’une lame en magasin. Ce calcul ne couvre pourtant que la peau décorative ; la structure et la pose représentent une part entière, voire majoritaire, du devis.

Les repères de La Maison Saint-Gobain situent ainsi une terrasse en composite ou bois exotique entre 200 et 290 € TTC par mètre carré posé, quand le support est prêt. Autrement dit, les lames ne sont qu’un poste parmi d’autres dans cette enveloppe.

Ossature, lambourdes, plots : la vraie machine à budget

Nous avons tous déjà cru qu’en choisissant une lame correcte, le reste suivrait. Or le composite impose une ossature serrée : lambourdes espacées de 40 cm maximum, contre environ 50 cm pour le bois naturel. Ces dix centimètres de moins obligent à acheter bien plus de lambourdes, de plots réglables ou en béton, et allongent le temps passé à mettre la structure de niveau.

À cette charpente rapprochée s’ajoutent les fixations invisibles par clips, très appréciées pour l’esthétique. Leur prix est pourtant nettement plus élevé que celui de vis classiques, et leur quantité explose avec la densité des lambourdes. Résultat : structure et quincaillerie peuvent alourdir la facture de près de 30 %.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies potentielles jusqu’à 30 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’en terrasse composite, la plus grosse part du budget se cache dans l’ossature : lambourdes serrées, plots multiples, clips dédiés. En la faisant détailler noir sur blanc, le prix final devient prévisible et les dépassements s’évitent. 💡 Le petit plus : Demander deux scénarios chiffrés : même terrasse, mais une version composite et une en bois résineux bien conçu, pour visualiser clairement ce que coûte vraiment chaque choix. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Signer un devis global « terrasse composite au m² » sans mention de l’entraxe des lambourdes, du nombre de plots et du type de fixations utilisées.

Les bons réflexes pour un devis de terrasse composite maîtrisé

Pour garder la maîtrise de votre budget, mieux vaut exiger un devis détaillant séparément support, ossature, fixations et lames, puis comparer des offres sur la même base : même surface, même type de pose, même entraxe annoncé. Adapter légèrement la taille de la terrasse ou choisir une gamme de lames moins luxueuse reste toujours plus sage que d’économiser sur la structure.