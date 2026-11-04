À 14 ans, elle a creusé une mare à la pelle : 9 ans plus tard, crapauds et grenouilles ont colonisé le bassin sans aucune aide

En 2017, à 14 ans, Maggie Johnson creuse une petite mare dans le jardin familial de la vallée de Shenandoah. Neuf ans plus tard, ce bassin modeste a tout changé, et montre comment un simple chantier peut transformer un jardin français.

Une pelouse un peu terne, quelques grillons… et une ado de 14 ans avec une pelle. En 2017, dans la vallée de Shenandoah, en Virginie, Maggie Johnson a tout changé en décidant de creuser une mare pour un simple devoir d’agriculture.

Neuf ans plus tard, son jardin résonne des coassements de grenouilles et du bourdonnement des insectes, sans qu’aucun animal n’ait été acheté ni introduit. Ce qui s’est passé chez elle montre à quel point créer une mare dans son jardin peut transformer un coin d’herbe en refuge vivant.

À 14 ans, une simple mare a réveillé tout un jardin

À l’automne 2017, Maggie trace un cercle d’environ 3,7 mètres de diamètre, puis attaque la terre à la pelle. Une bâche, une bordure de pierres, quelques plantes d’eau douce et des fleurs mellifères locales, et le bassin se remplit doucement avec les pluies du printemps 2018.

Quelques semaines plus tard, des crapauds américains arrivent spontanément, bientôt rejoints par des grenouilles vertes, des rainettes versicolores, des libellules et des oiseaux. L’aménagement a coûté environ 160 dollars (soit près de 140 €), puis la famille a ajouté une centaine de dollars de plantes chaque année et investi 600 dollars (environ 530 €) dans une clôture anti-chats. Sans filtre mécanique, la mare reste claire et le jardin a été certifié « refuge pour la faune » par la National Wildlife Federation.

Pourquoi créer une mare dans son jardin fait revenir la vie

En Europe, plus de la moitié des mares ont disparu, jusqu’à 90 % dans certains secteurs, au détriment des espèces d’eau douce. Les travaux du chercheur Marceau Minot sur 20 mares normandes ont montré une colonisation très rapide la première année par des espèces communes, puis l’arrivée progressive d’espèces plus exigeantes quand le paysage alentour est favorable.

Une étude publiée en 2008 par Bella Davies et Jeremy Biggs a confirmé que les petites mares figurent parmi les milieux aquatiques les plus riches en plantes et en invertébrés, y compris rares. La mare de Maggie illustre parfaitement ce principe : un simple trou bien végétalisé est devenu un site de reproduction pour les amphibiens et une oasis pour pollinisateurs et oiseaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget de départ estimé ≈ 140 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Beaucoup d’animaux patrouillent naturellement à la recherche d’un point d’eau calme : une mare avec des berges douces, des plantes locales et sans poissons devient un signal irrésistible dans le paysage. 💡 Le petit plus : laisser une berge très en pente douce, couverte de plantes basses, pour que hérissons, abeilles et jeunes grenouilles puissent boire et ressortir facilement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : introduire des poissons ou des amphibiens capturés ailleurs, qui déséquilibrent la mare et peuvent transmettre des maladies.

Et si vous creusiez, vous aussi, une petite mare de jardin ?

Nous avons tous déjà rêvé d’entendre des grenouilles au fond du jardin. Concrètement, une mare de 4 à 6 m², avec 80 cm à 1 m de profondeur au centre et des pentes douces, suffit à créer un vrai refuge, à condition de choisir des plantes indigènes.

L’idéal est de l’installer en léger soleil, loin des fosses septiques et après vérification en mairie. On creuse par paliers, on pose la bâche sur un lit de sable, on masque les bords avec pierres et gazon, puis on laisse la nature travailler, sans poissons ni produits, simplement avec un peu de patience.