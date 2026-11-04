Ce porridge banane-choco au four crousti-moelleux, prêt en 5 minutes, console vos matins si vous évitez cette erreur

Les matins compliqués changent de saveur avec ce porridge banane chocolat au four, croustillant dessus et ultra fondant dedans. En quelques gestes et une cuisson douce, il devient un vrai petit-déj doudou.

Quand le four s’ouvre, une bouffée de chocolat chaud et de banane rôtie envahit la cuisine. La surface, dorée et légèrement craquelée, rappelle un crumble ; dessous, on sent une texture encore tremblante, moelleuse, faite pour les matins un peu chahutés.

Ce porridge banane chocolat au four a tout d’un dessert, mais prend cinq minutes à préparer avant que le four ne travaille. Son pouvoir réconfortant vient surtout de cette texture crousti-moelleuse ; c’est là que tout se joue.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de gros flocons d’avoine complets

✅ 1 banane bien mûre (tachetée) + 250 ml de lait entier ou végétal (amande, avoine, noisette)

✅ 1 c. à soupe de cacao non sucré + 1 c. à soupe de miel ou sirop d’érable + 1/2 c. à café de levure chimique, pincée de fleur de sel

✅ 20 g de pépites de chocolat noir + 1 c. à soupe de fruits secs ou graines (noisettes, noix de pécan, graines de chia…), éventuellement 1/2 banane en rondelles

Pourquoi ce porridge banane chocolat au four console les matins compliqués

Avec 100 g de gros flocons d’avoine, 250 ml de lait et une banane bien mûre, l’avoine se transforme en pâte douce et rassasiante. Le cacao en poudre et un filet de miel enrobent les flocons, tandis que le dessus dore et se fige au four ; le centre reste crémeux, comme un dessert à la cuillère.

La bonne méthode pour un porridge croustillant dessus, moelleux dedans

Tout se joue en deux points : une préparation assez liquide au départ, et une cuisson douce à 180 °C. On laisse les flocons s’imbiber quelques minutes, puis le four crée une croûte dorée pendant que l’intérieur prend ce qu’il faut, sans sécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser finement la banane dans un bol, ajouter miel, cacao, sel, puis incorporer les flocons d’avoine et la levure. Technique : Verser le lait, mélanger pour une texture fluide, laisser reposer 5 minutes. Cuisson : Répartir dans 2 ramequins, parsemer de pépites de chocolat et de fruits secs, cuire 20 à 25 minutes à 180 °C. Finition : Laisser tiédir 5 à 10 minutes, ajouter un trait de lait, servir encore chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert La banane très mûre apporte sucres et pectines qui lient la préparation sans œuf. Les gros flocons d’avoine absorbent le lait lentement, et un peu de levure emprisonne de l’air pour un porridge qui gonfle et reste moelleux. ✨ Le twist gourmand : Avant cuisson, cacher au centre un carré de chocolat ou un peu de pâte à tartiner, puis ajouter à la sortie une pincée de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Réduire le lait ou utiliser des flocons instantanés le rend compact, et une banane mal écrasée crée des zones sèches ou brûlées.

Variantes doudou et conservation du porridge banane chocolat au four

Une fois la base maîtrisée, on peut jouer avec les saveurs : remplacer le cacao par de la cannelle ou de la vanille, ajouter des fruits rouges surgelés, ou glisser des graines de chia et des noix de pécan pour le croquant, voire un cœur coulant de chocolat. Ce porridge se prête aussi au batch cooking : on double les quantités, on cuit un grand plat, il se garde 2 à 3 jours au frais et se réchauffe avec un peu de lait.