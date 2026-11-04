Ce gratin au thon de grand-mère à 2 € embaume tout l’appartement : le geste interdit qui gâche tout

Le premier soir où je l’ai refait, l’odeur du gratin de pommes de terre au thon a traversé le couloir, et ma mère s’est figée. Comment ce vieux cahier a-t-il gardé la clé de cette croûte dorée et de ce parfum de maison ?

Le parfum est arrivé avant le plat. Dans le four, un gratin de pommes de terre au thon faisait gonfler sa croûte dorée ; la béchamel épaisse frémissait, le thon en boîte et le fromage gratiné emplissaient déjà la cuisine.

Dans le couloir, on aurait pu fermer les yeux : une mère aurait reconnu cette odeur parmi mille. C’était le gratin de thon et pommes de terre de grand-mère, celui du vieux cahier. Comment retrouver aujourd’hui ce parfum et cette texture, sans raté ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre à chair ferme

✅ 2 boîtes de thon au naturel (280 g)

✅ 1 L de lait, 50 g de farine, 30 g de beurre

✅ 200 g de petits pois, 80 g de gruyère, chapelure

L’odeur du couloir : le gratin pommes de terre–thon

Le secret de ce gratin de pommes de terre au thon de grand-mère tient au choix simple des produits. Des pommes de terre à chair ferme qui ne se délitent pas, un thon au naturel bien égoutté, et une béchamel maison assez épaisse pour enrober sans noyer le plat.

Le pas à pas du gratin pommes de terre–thon

Pour un gratin de patates au thon qui reste moelleux, on respecte trois temps : pré-cuisson douce, béchamel liée, puis gratinage rapide pour la croûte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Peler et couper les pommes de terre, les cuire 20 min dans l’eau salée. Technique : Faire fondre le beurre, ajouter la farine, mélanger, puis verser le lait en fouettant jusqu’à béchamel épaisse. Cuisson : Hors du feu, incorporer thon égoutté et petits pois, puis verser sur les pommes de terre dans le plat. Finition : Couvrir de gruyère et de chapelure, enfourner 15 min à 180 °C, laisser reposer 5 à 10 min avant service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne ≈ 2 € 🔍 Le secret de l’expert Le double amidon des pommes de terre et de la farine de béchamel donne la texture. Épaisse, la sauce garde l’eau du thon et des petits pois, pendant que la croûte fromage–chapelure concentre les arômes grâce à la réaction de Maillard. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de moutarde douce et un trait de jus de thon dans la béchamel renforcent goût et odeur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais rincer les pommes de terre cuites : sans amidon, la sauce glisse et le gratin devient aqueux.

Variantes et lendemain

Pour un gratin familial au thon en boîte plus relevé, on peut ajouter un peu de muscade ou remplacer une partie du gruyère par un fromage plus corsé.

Le lendemain, les restes sont parfaits en croquettes : on façonne, on roule dans la chapelure et on réchauffe au four doux à 150 °C jusqu’à ce que ça dore.