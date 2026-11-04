Ce gratin au thon de grand-mère à 2 € embaume tout l’appartement : le geste interdit qui gâche tout
Le premier soir où je l’ai refait, l’odeur du gratin de pommes de terre au thon a traversé le couloir, et ma mère s’est figée. Comment ce vieux cahier a-t-il gardé la clé de cette croûte dorée et de ce parfum de maison ?
Le parfum est arrivé avant le plat. Dans le four, un gratin de pommes de terre au thon faisait gonfler sa croûte dorée ; la béchamel épaisse frémissait, le thon en boîte et le fromage gratiné emplissaient déjà la cuisine.
Dans le couloir, on aurait pu fermer les yeux : une mère aurait reconnu cette odeur parmi mille. C’était le gratin de thon et pommes de terre de grand-mère, celui du vieux cahier. Comment retrouver aujourd’hui ce parfum et cette texture, sans raté ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 kg de pommes de terre à chair ferme
- ✅ 2 boîtes de thon au naturel (280 g)
- ✅ 1 L de lait, 50 g de farine, 30 g de beurre
- ✅ 200 g de petits pois, 80 g de gruyère, chapelure
L’odeur du couloir : le gratin pommes de terre–thon
Le secret de ce gratin de pommes de terre au thon de grand-mère tient au choix simple des produits. Des pommes de terre à chair ferme qui ne se délitent pas, un thon au naturel bien égoutté, et une béchamel maison assez épaisse pour enrober sans noyer le plat.
Le pas à pas du gratin pommes de terre–thon
Pour un gratin de patates au thon qui reste moelleux, on respecte trois temps : pré-cuisson douce, béchamel liée, puis gratinage rapide pour la croûte.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Peler et couper les pommes de terre, les cuire 20 min dans l’eau salée.
- Technique : Faire fondre le beurre, ajouter la farine, mélanger, puis verser le lait en fouettant jusqu’à béchamel épaisse.
- Cuisson : Hors du feu, incorporer thon égoutté et petits pois, puis verser sur les pommes de terre dans le plat.
- Finition : Couvrir de gruyère et de chapelure, enfourner 15 min à 180 °C, laisser reposer 5 à 10 min avant service.
Variantes et lendemain
Pour un gratin familial au thon en boîte plus relevé, on peut ajouter un peu de muscade ou remplacer une partie du gruyère par un fromage plus corsé.
Le lendemain, les restes sont parfaits en croquettes : on façonne, on roule dans la chapelure et on réchauffe au four doux à 150 °C jusqu’à ce que ça dore.
Sources
En bref
- 👩👧 Une mère reconnaît, dans le couloir, le gratin de pommes de terre au thon de sa propre mère, ressurgi du vieux cahier familial.
- 👨🍳 Pré-cuisson douce, béchamel épaisse, thon en boîte et croûte fromage-chapelure structurent ce gratin de thon et pommes de terre façon maison.
- 👃 Entre double amidon, réaction de Maillard et twist gourmand, ce gratin familial au thon en boîte cache quelques gestes clés pour l’odeur du couloir.
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