Adieu le morceau de sucre : ce sirop d’automne que les barmen glissent dans leur Old Fashioned au bourbon

À l’heure de l’apéro d’automne, même les barmen en ont assez du morceau de sucre qui gâche l’Old Fashioned. Leur nouvel ingrédient ambré promet un verre plus rond, sans effort.

Dans le verre, la glace tinte, le parfum de vanille du bourbon remonte, rejoint par une caresse d’orange. Pourtant, le morceau de sucre résiste, laisse des grains et déséquilibre le cocktail.

Les barmen ont trouvé la parade pour l’apéritif d’automne ; un geste plus propre et plus gourmand. Fini le pilon et les sucres capricieux : un filet d’un ingrédient ambré suffit désormais à lisser le verre et à adoucir le bourbon.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 60 ml de bourbon équilibré

équilibré ✅ 10 ml de sirop d’érable ambré

✅ 2 traits de bitters Angostura

✅ 1 gros glaçon et 1 zeste d’orange non traitée

Pourquoi les bartenders abandonnent le morceau de sucre

Dans un Old Fashioned classique, le morceau de sucre est traditionnel, mais complique tout. À la maison, il se dissout mal, oblige à écraser au fond du verre et donne un cocktail inégal. Avec le sirop d’érable ambré, le sucre est déjà fondu, se mêle aussitôt au bourbon et arrondit les angles avec une douceur légèrement boisée ; on obtient un Old Fashioned au sirop d’érable plus rond, sans perdre le caractère du whisky.

Recette express : Old Fashioned au bourbon et sirop d’érable

Pour que ce twist reste d’esprit classique, on s’appuie sur des proportions simples : 60 ml de bourbon, 10 ml de sirop d’érable et quelques gouttes de bitters Angostura. Un verre bas, un gros glaçon bien dense et un zeste d’orange suffisent ; tout se prépare directement dans le tumbler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir un verre tumbler, préparer un gros glaçon et couper un large zeste d’orange non traitée. Technique : Verser dans le verre le bourbon, le sirop d’érable et les bitters ; éventuellement un trait de bitters à l’orange. Cuisson : Ajouter le gros glaçon puis remuer doucement 15 à 20 secondes, jusqu’à ce que le verre soit bien froid. Finition : Presser le zeste d’orange au-dessus du verre pour libérer les huiles, frotter le rebord puis servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 2 min 🔍 Le secret de l’expert Le sirop d’érable, déjà dissous, se lie instantanément au bourbon ; sa douceur enrobe le palais, atténue la brûlure de l’alcool et met en avant les notes vanillées et boisées. ✨ Le twist gourmand : Infuser le sirop d’érable avec quelques noix de pécan grillées ou un petit bâton de cannelle, filtrer, puis utiliser ce sirop parfumé pour un Old Fashioned d’automne. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Secouer ce cocktail au shaker ou le servir sur des petits glaçons qui fondent vite ; on obtient un Old Fashioned dilué, plat, sans relief.

Variantes d’automne inspirées des bars à cocktails

Pour ajuster, on peut descendre à 5 ml de sirop d’érable pour un verre plus sec, ou ajouter un trait de bitters à l’orange ou quelques gouttes de bitters cacao. À côté, noix de pécan grillées, comté, jambon cru ou toasts chèvre-pomme composent un plateau d’automne ; on peut même préparer à l’avance une petite carafe bourbon + érable + bitters à verser sur la glace.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.