Les éleveurs n'en peuvent plus de le répéter : considérer le Shih-Tzu comme un simple chien de canapé met sa santé en péril dès 2 ans

Du Tibet aux palais de la Cité interdite, le Shih Tzu a longtemps vécu comme un petit chien impérial de cour. Comment ce chien-lion s’est-il mué en compagnon de famille exigeant mais attachant ?

On imagine facilement le Shih Tzu roulé en boule sur un plaid, mais ce petit chien-lion a d’abord arpenté les sols polis des palais impériaux. Derrière ses yeux ronds et son nœud sur la tête, il porte une vraie histoire de cour, faite de soie, de cérémonial… et déjà de vie de salon.

Aujourd’hui, ce descendant des chiens des monastères du Tibet est l’un des favoris des familles françaises, surtout en appartement. Avant de craquer pour sa bouille de chrysanthème, mieux vaut savoir à quoi ressemble vraiment la vie avec ce « chien impérial » devenu compagnon du quotidien.

Du Tibet à la cour impériale : la métamorphose d’un chien-lion

Issu de petits chiens élevés dans les monastères tibétains pour la compagnie, le chien-lion a été offert aux empereurs de la cour impériale de Chine dès le XVIIe siècle. Sélectionné pour évoquer le lion bouddhique, le « Shi-Tzu » – littéralement chien-lion – vivait alors dans la Cité interdite, proche notamment de l’impératrice Cixi, qui l’adorait comme animal de chambre.

Au début du XXe siècle, quelques sujets ont gagné l’Europe. Le premier club de race a été créé en 1934 au Royaume-Uni, avant une reconnaissance définitive par la FCI (standard n°208). Classé dans le groupe 9 « Chiens d’agrément et de compagnie », il reste très prisé en France, avec encore plus de 2 000 chiots inscrits au LOF en 2025 malgré une légère baisse par rapport à 2024, selon la Société Centrale Canine.

Portrait d’un Shih Tzu moderne : allure royale, cœur de peluche

Compact (20 à 27 cm pour 4,5 à 8 kg), le chien Shih Tzu a un corps robuste, une queue portée en panache et un pelage long, droit et soyeux, dans toutes les couleurs. Sa tête large, au museau très court et aux grands yeux foncés, est décrite par Le Parisien comme « ébouriffée avec moustache et barbe bien fournies », ce qui lui donne ce visage de chrysanthème si reconnaissable.

Côté caractère, c’est un chien joyeux, sociable et très attaché à sa famille. Il a adoré suivre les empereurs, il suit maintenant les enfants jusqu’au canapé. Peu sportif mais vif, il a besoin de plusieurs petites sorties par jour et peut aboyer s’il s’ennuie. Mal supporté, ce besoin de proximité se transforme vite en petit pot-de-colle qui réclame attention et rituels bien réglés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au quotidien Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une courte routine quotidienne (brossage rapide, nettoyage des yeux et des dents, deux promenades calmes) respecte son museau court et canalise son besoin d’attention sans l’épuiser. 💡 Le petit plus : programmer ce rituel après le repas du soir : le Shih Tzu comprend vite que c’est le moment cocooning, et il se pose plus facilement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : le considérer comme un simple chien de canapé “sans entretien” et laisser filer toilettage, poids et surveillance de la chaleur.

Entretien, santé et poids : choyer son Shih Tzu sans l’étouffer

Nous avons tous déjà croisé un petit chien trop rond. Chez le Shih Tzu, le surpoids aggrave les soucis respiratoires liés au syndrome brachycéphale. L’histoire d’Alex, racontée par Woopets, frappe les esprits : « Quand on a vu les premières photos d’Alex, on aurait dit un Pitbull ; il était tellement imposant… » À 14,7 kg, presque le double du poids recommandé, ce Shih Tzu a dû suivre un strict régime et reprendre l’activité très progressivement.

Pour éviter ces dérives, il faut accepter quelques indispensables : brossage très régulier, toilettage professionnel deux à quatre fois par an, bains espacés, mais aussi nettoyage des yeux proéminents, surveillance des oreilles, brossage des dents plusieurs fois par semaine. Avant d’adopter, il est utile de vérifier que l’on peut :

assumer ce temps d’entretien et un budget toilettage/vétérinaire ;

protéger un chien au museau court de la chaleur et des efforts brutaux ;

choisir un élevage sérieux, avec parents testés, quitte à payer autour de 1 000 à 1 800 € pour un chiot LOF ;

offrir de la présence à ce petit ex-impérial qui supporte mal la solitude.