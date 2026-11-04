On s'obstine tous à ranger nos pommes de terre dans la buanderie : c'est pourtant l'endroit qui les fait germer dès le mois de novembre

Chaque automne, on cache un cageot de pommes de terre dans la buanderie et on les retrouve vertes, germées, immangeables. Quel autre coin de la maison permet vraiment de les garder tout l’hiver sans les voir filer au compost ?

Chaque automne, même scénario : on rentre un cageot de pommes de terre, on le glisse « au sec » dans la buanderie et on n’y pense plus. Un mois plus tard, on retrouve des tubercules hérissés de germes, verts et ratatinés. On incrimine la variété… alors que la vraie coupable, c’est la pièce.

Conserver les pommes de terre pendant l’hiver n’a rien de compliqué : température, lumière et contenant décident de tout. Comprendre pourquoi la buanderie accélère la germination permet de choisir la bonne pièce et de garder des patates fermes jusqu’au printemps.

Pourquoi la buanderie fait germer vos pommes de terre

Entre le ballon d’eau chaude, le lave-linge et parfois la chaudière, la buanderie tourne souvent autour de 15 à 20 °C. Pour la pomme de terre, c’est un faux printemps. Au‑delà d’environ 10 °C, elle sort de sa dormance, se remet à pousser, consomme ses réserves et fabrique ces fameux germes blanchâtres.

Autre déclencheur, la lumière de la pièce : fenêtre, vasistas ou simple néon stimulent le verdissement et la production de solanine, qui rend les patates amères et moins sûres à manger. Nous avons tous déjà eu ces réflexes malheureux en buanderie :

poser le cageot juste à côté d’une chaudière ou d’un radiateur ;

le laisser sous la lampe ou près d’une petite fenêtre ;

l’enfermer dans un sac plastique fermé, où l’humidité stagne.

Les bonnes conditions pour conserver les pommes de terre pendant l’hiver

Pour conserver longtemps les pommes de terre, il faut au contraire les mettre au frais, mais pas au froid. La bonne plage se situe entre 4 et 8 °C, dans l’obscurité quasi totale. Dans ces conditions, les tubercules respirent au ralenti, restent en dormance et se gardent 4 à 6 mois sans broncher.

On choisit des contenants qui laissent passer l’air : cagettes en bois, caisses ajourées, sacs en toile de jute ou en papier, remplis en couche peu épaisse. D’ailleurs, on garde la fine croûte de terre, sans laver. Et surtout, on éloigne pommes et oignons, dont l’éthylène et les émanations font germer et vieillir les patates.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de conservation jusqu’à 4 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À 4–8 °C, dans le noir et un contenant aéré, la pomme de terre reste en dormance et ne se met pas à germer. 💡 Le petit plus : Un drap foncé sur la cagette suffit à bloquer la lumière résiduelle d’une cave un peu claire. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ranger le cageot dans la buanderie, à 18 °C, sous la lampe, dans un sac plastique et avec pommes ou oignons.

Où les ranger vraiment, maison ou appartement

Dans une maison, la pièce rêvée est une cave fraîche, un cellier non chauffé ou un garage hors gel. On y pose la cagette sur une planche ou une palette, à l’abri d’un mur nord, puis on la couvre d’un tissu sombre. On enlève régulièrement les tubercules abîmés.

En appartement, on improvise un mini-cellier dans un placard contre un mur nord, loin des radiateurs, ou dans un carton opaque posé dans un couloir frais, une cage d’escalier ou un local vélo, si c’est autorisé. Dès que la pièce est douce comme un salon, la buanderie sort du jeu.