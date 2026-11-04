Il a financé seul le mur de clôture entre les deux jardins : sept ans plus tard, le voisin a sorti un chèque et le notaire a tranché

Il pensait avoir construit pour lui seul le mur entre les deux jardins, payé cash pour être enfin tranquille. Quand le voisin arrive avec son chéquier, le rachat de la mitoyenneté du mur de clôture révèle une règle du Code civil que peu de propriétaires connaissent.

Il avait fait bâtir ce beau mur entre les deux jardins, brique après brique, pour tourner la page des regards indiscrets. Pas de discussion, pas de partage de facture : tout était sorti de son compte, persuadé d’avoir là un ouvrage « à lui » pour toujours.

Quelques années plus tard, le voisin a sonné, chéquier en main, avec une demande déroutante : racheter la moitié de ce mur. Scène anodine en apparence, mais qui révèle une règle méconnue du Code civil… et que bien des propriétaires de jardins découvrent trop tard.

Pourquoi votre voisin peut devenir copropriétaire de votre mur de jardin

Si votre mur de clôture est posé exactement sur la limite séparative entre les deux jardins, la loi offre à votre voisin un véritable rachat de la mitoyenneté. L’article 661 du Code civil lui permet de rendre le mur mitoyen, en tout ou partie, en payant une somme calculée par la loi, sans que vous puissiez vous y opposer.

Encore faut-il que le mur « joigne » vraiment son terrain : aucune bande de terre intermédiaire, aucun empiètement chez lui, et que tous les propriétaires du fonds voisin soient d’accord. Un mur légèrement reculé de quelques dizaines de centimètres sur votre parcelle n’entre plus dans ce schéma classique, tout comme un mur déjà reconnu mitoyen par un acte ou un bornage.

Combien vaut ce rachat de mitoyenneté pour un mur de clôture ?

Le prix ne correspond pas à votre facture d’origine, mais à la valeur du mur le jour du rachat. Le voisin doit rembourser la moitié de ce que coûterait aujourd’hui ce mur, compte tenu de son état, plus la moitié de la valeur du sol qu’il occupe. Un mur ancien, jauni ou fissuré se rachète donc moins cher qu’un ouvrage bien entretenu.

Dans un dossier jugé à Colmar, un mur de 2 m de haut sur 13 m de long a ainsi été racheté autour de 3 000 €. Le montant varie pourtant énormément selon la longueur, les matériaux, le prix du terrain… et le recours à une expertise judiciaire, facturée en pratique entre 1 500 et 3 500 €, quand aucun accord amiable n’est trouvé.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Frais d’expertise évités jusqu’à 3 500 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Plutôt que refuser un droit que l’article 661 du Code civil accorde au voisin, encadrer le rachat de la mitoyenneté permet de fixer clairement le prix, la portion de mur concernée et les règles d’usage dans un écrit, idéalement notarié, et d’éviter une expertise longue et coûteuse. 💡 Le petit plus : profitez de la discussion pour prévoir qui prendra en charge les premiers travaux de remise en état du mur et acter noir sur blanc les projets possibles de part et d’autre (treillis, claustra, futur abri de jardin). 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rejeter le chèque sans vérifier la position exacte du mur ni ressortir vos devis et factures : vous ne bloquerez pas le rachat, mais vous risquez un conflit de valeur tranché par un expert payé très cher.

Une fois le mur mitoyen, ce qui change dans votre jardin

Avec un mur mitoyen, vous encaissez une somme… mais perdez l’exclusivité. Les réparations, le ravalement ou la reconstruction sont alors partagés, proportionnellement aux droits de chacun. Sauf cas particulier : celui qui a abîmé le mur, par exemple avec un appentis mal conçu, supporte seul les travaux correspondants.

Le voisin ne gagne pas pour autant un blanc-seing. Le Code civil lui interdit d’ancrer une véranda, un abri bois ou un appentis dans le mur sans votre accord, ou sans conditions techniques fixées par des experts pour ne pas vous léser. D’ailleurs, de plus en plus de jardiniers sécurisent les choses avec un accord écrit, préparé par un notaire, qui détaille usages autorisés, hauteur de clôture et projets futurs de chaque côté du mur.