« Les graines disparaissaient mais les oiseaux repartaient » : ce houx de Burford planté en novembre a transformé tout le jardin

Quand le jardin se vide en hiver, un simple houx de Burford peut tout changer pour les mésanges et merles. Comment ce buisson persistant devient-il leur repaire préféré ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Ilex cornuta ‘Burfordii’ 🌸 Nom courant Houx de Burford 📏 Dimensions 3 à 5 m de haut x 2 à 4 m de large (jusqu’à 7 x 4,5 m en climat doux) ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre ❄️ Rusticité Environ -15 °C (zones 7 à 9) 🍂 Feuillage Persistant, vert foncé, dense et piquant

En plein hiver, le jardin semble parfois avoir tiré le rideau : massifs dénudés, lumière pâle, silence à peine troublé par quelques ailes pressées. La mangeoire se vide, les graines disparaissent, mais les mésanges repartent déjà chez le voisin.

Ce qui leur manque n’est pas toujours plus de graines, mais un coin où manger et se cacher au même endroit. Un arbuste persistant au feuillage dense, le houx de Burford, peut justement transformer ce désert en refuge vivant grâce à ses fruits colorés et à son ombre protectrice.

Houx de Burford : un cocon vert et un garde-manger pour l’hiver

Cet houx originaire de Chine forme, à maturité, un grand buisson compact de 3 à 5 m de haut pour 2 à 4 m de large, parfois davantage en climat doux. Son feuillage vernissé, vert foncé et piquant reste en place toute l’année et tisse une masse opaque qui coupe le vent. Dans ces feuilles serrées, moineaux, mésanges et rouges-gorges se glissent pour se cacher des rafales et des chats.

Au printemps, de petites fleurs discrètes mais parfumées attirent abeilles et autres pollinisateurs. Puis, en automne, l’arbuste se couvre de grappes de fruits écarlates qui peuvent rester accrochés plusieurs mois : ces baies rouges nourrissent merles, grives et nombreux passereaux quand les insectes se font rares. Elles sont en revanche toxiques pour les humains, d’où l’importance de rappeler aux enfants qu’on les admire seulement avec les yeux.

Où planter le houx de Burford pour que les oiseaux s’attardent

Nous avons tous déjà rempli une mangeoire à ras bord sans voir plus d’oiseaux pour autant. Tant qu’ils ne trouvent pas d’abri juste à côté du repas, ils avalent une graine et repartent. Le houx de Burford aime le soleil ou la mi-ombre ; une place lumineuse, à l’abri des vents dominants, lui permet de fleurir généreusement et donc d’offrir davantage de fruits.

Installez-le en fond de massif ou en écran, près d’une haie ou d’un arbre caduc, à quelques mètres d’une mangeoire et d’un point d’eau. Le sol doit être bien drainé : qu’il soit argileux, calcaire ou sableux, on l’allège si besoin avec du gravier pour éviter l’eau stagnante et on mélange un peu de compost. Planté de l’automne au début de l’hiver en climat doux, ou au printemps en terrain lourd, il s’enracine vite avec un arrosage régulier la première année.

Un refuge durable, des alliés et quelques précautions

Rustique autour de -15 °C (zones 7 à 9), le houx de Burford supporte bien les hivers des régions au climat doux, atlantiques ou océaniques, ainsi que des jardins de plaine abrités. Plus exposé, on le place simplement à l’abri d’un mur. Il se contente de peu : un paillage de feuilles au pied, quelques arrosages la première année et, ensuite, seulement une taille légère en fin d’hiver pour raccourcir les branches qui gênent, sans toucher aux rameaux chargés de fruits.

Si votre climat est vraiment trop rigoureux ou si la pépinière est en rupture, on peut miser sur Elaeagnus x ebbingei, aux fleurs parfumées et aux fruits rouges, ou sur les mahonias ‘Charity’ et ‘Winter Sun’, aux grappes jaunes et aux baies bleu violacé appréciées des oiseaux. En combinant ces arbustes nourriciers avec une mangeoire et un simple point d’eau, le jardin a vite retrouvé une petite foule ailée, même au cœur de l’hiver.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cet arbuste parfumé aux fleurs jaunes à planter cet automne va nourrir les oiseaux de votre jardin tout l’hiver»