Ce petit arbuste méconnu, adoré des paysagistes, résiste à presque tout et rend votre jardin chic 12 mois sur 12

Fin janvier, quand les massifs se vident et que le jardin prend des airs de terrain vague, beaucoup se résignent aux éternels lauriers ou thuyas. Le décor reste vert, mais rarement sophistiqué. Pourtant, un arbuste persistant venu de Nouvelle-Zélande peut à lui seul redonner du relief à ces scènes d’hiver un peu déprimantes, sans exiger des heures de jardinage.

Son nom ne parle pas encore à tout le monde, et c’est bien là son secret. Le Pittosporum tenuifolium, aussi appelé pittospore à petites feuilles, fait partie de la famille des Pittosporacées et reste superbe douze mois sur douze. Les paysagistes l’utilisent pour signer des jardins très graphiques, alors qu’il demande étonnamment peu d’entretien. Une plante discrète, mais redoutablement efficace.

Pittosporum tenuifolium, l’arbuste graphique qui change tout

Ce qui frappe d’abord, ce sont ses tiges presque noires, couleur ébène, qui contrastent avec un feuillage petit, vert tendre ou olive. Cet arbuste persistant capte la moindre lumière hivernale et structure instantanément un massif. Certaines variétés panachées comme ‘Silver Queen’ ou ‘Variegatum’ apportent des touches crème ou argent, idéales pour éclairer un coin un peu sombre du jardin.

En hauteur, le Pittosporum tenuifolium atteint en général 2 à 3 mètres pour 1,5 à 2 mètres de large, ce qui suffit pour composer une belle haie persistante ou un sujet isolé. Il se prête très bien à la taille en boule, en cône ou en nuages, façon topiaire moderne. En version compacte, comme la variété pourpre ‘Tom Thumb’, il brille aussi en pot sur une terrasse ou un balcon.

Vent, gel, sécheresse : un arbuste qui encaisse presque tout

Derrière son allure chic, le pittospore à petites feuilles cache un vrai tempérament de costaud. Il supporte les vents forts et les embruns, ce qui en fait un allié des jardins de bord de mer. Une fois bien enraciné, il tolère en général des gelées autour de -6 à -10 °C, surtout en sol bien drainé et à l’abri des courants d’air froid.

Côté eau, il a tout bon pour les étés secs. Après les deux premières années de plantation, où l’on arrose un peu plus régulièrement, il devient très résistant à la sécheresse. Un avantage précieux quand les restrictions d’arrosage se multiplient et que l’on souhaite limiter sa consommation d’eau sans renoncer à un extérieur soigné.

Adopter le pittospore à petites feuilles pour un jardin chic toute l’année

Pour bien l’installer, on vise un emplacement au soleil ou à mi-ombre, dans un sol léger, sans eau stagnante. On plante de préférence au printemps ou en automne, en arrosant pour aider la reprise la première année. Ensuite, la taille reste purement esthétique : il garde naturellement une forme arrondie et compacte, et son feuillage coriace rebute la plupart des ravageurs.

Dans un petit espace, deux ou trois ‘Tom Thumb’ en pots alignés suffisent à donner une ambiance de terrasse de magazine. En haie, des plants espacés d’environ 80 centimètres créent un écran discret mais élégant, bien loin de l’effet mur de thuyas. De quoi offrir à son jardin chic une ossature moderne, qui reste belle même en plein cœur de l’hiver.