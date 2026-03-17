Cette coupe de jean affine la taille et allonge les jambes : pourquoi vous devriez enfin l’adopter

Entre slim qui boudine et boyfriend qui tasse, une autre coupe s’impose dans les rues de Paris. Et si le jean flare taille haute changeait tout à votre silhouette ?

Entre deux cabines d’essayage, beaucoup finissent par se poser la même question : existe-t-il vraiment un jean capable de rendre la taille plus fine et les jambes plus longues, sans passer par la salle de sport ni par des talons de 10 cm ? La réponse ne se trouve ni dans le slim, ni dans le boyfriend.

Depuis quelques saisons, une coupe inspirée des années 1970 revient partout, des rues de Paris à TikTok. Ce modèle séduit aussi bien les vingtenaires que les quinquas, avec un point commun : la promesse d’une silhouette élancée. Son nom : le jean flare taille haute. De quoi changer définitivement votre rapport au denim.

Pourquoi le jean flare taille haute change la silhouette

Tout commence par la taille haute. En remontant au-dessus du nombril, elle redessine la zone ventre-hanches, lisse visuellement les petites rondeurs et crée un vrai repère au niveau de la taille. Le regard part de ce point et file vers le bas, ce qui donne un effet de taille de guêpe, surtout si le tee-shirt ou la chemise est glissé dans le pantalon.

La magie continue avec la coupe jean flare : près du corps jusqu’au genou, puis doucement évasée. Ce volume en bas équilibre les hanches et crée une ligne de jambe continue. Quand l’ourlet effleure le sol, la jambe semble démarrer plus haut et se terminer plus loin, comme étirée. Même avec des baskets, beaucoup ont l’impression de « gagner » quelques centimètres.

À qui va le jean flare taille haute et comment bien le choisir

Les morphologies en A, avec hanches marquées, apprécient ce volume qui rééquilibre le bas du corps. Les silhouettes en H ou en 8 voient leur taille mieux marquée sans que le jean ne comprime les formes. Sur une personne petite, une ligne de jambe plutôt continue, sans évasé extrême, évite l’effet tassé. Sur une grande, un flare plus généreux fonctionne très bien.

En cabine, mieux vaut chercher un modèle ajusté jusqu’au genou qui suit la jambe sans la serrer. Un denim avec peu d’élasticité maintient mieux le ventre. Les teintes sombres allongent encore la silhouette, surtout si le délavage reste discret. Un bon ourlet doit frôler le sol sans traîner, quitte à faire retoucher la longueur.

Les bons looks (et faux pas) avec le jean flare taille haute

Pour renforcer l’effet taille marquée, un haut près du corps ou simplement rentré dans le jean fonctionne à chaque fois, éventuellement avec un blazer structuré. Aux pieds, sabots, boots, baskets à semelles épaisses ou plateformes prolongent la ligne. Côté pièces « star », le Levi’s 726 High Rise Flare revient souvent : taille haute nette, cuisse ajustée, évasé maîtrisé et tissu légèrement stretch pour le confort au quotidien.

Attention à quelques erreurs fréquentes :

manteaux très longs ou vestes coupées au milieu de la cuisse qui cassent la verticalité ;

couches de vêtements trop épaisses sur le haut du corps, qui alourdissent l’ensemble ;

ourlet trop court laissant voir la cheville, qui rétrécit la jambe ;

flare trop large sur une petite taille, qui engloutit la silhouette.