À 60 ans, ce geste capillaire change tout : ce que ces femmes avouent sur la peur de vieillir avec des cheveux blancs

À 60 ans, des femmes rangent leurs colorations et laissent apparaître leurs cheveux blancs. Entre peur de vieillir et liberté retrouvée, que raconte vraiment ce geste intime ?

À première vue, décider d’arrêter de se teindre les cheveux à 60 ans ressemble à un simple choix de coiffure. Pourtant, pour beaucoup de femmes, c’est l’aboutissement d’un long bras de fer intérieur avec l’idée de vieillir. Dans certaines populations européennes, environ trois femmes sur quatre ont déjà eu recours à une coloration, selon Wikipédia : la norme, ce n’est pas le blanc, c’est le camouflage.

Quand elles lâchent enfin la coloration, ces femmes ne renoncent pas à prendre soin d’elles. Elles quittent un rôle. L’essayiste américaine de Vegout raconte qu’elle avait passé quarante ans à se colorer avant de comprendre qu’elle « jouait la jeunesse pour un public qui avait quitté la salle depuis longtemps ». Ce geste capillaire marque alors un basculement psychologique majeur.

Pression sociale, peur de vieillir et poids du regard intime

Selon une enquête citée par CaféBabel, 87 % des Européennes de plus de 40 ans disent avoir ressenti une pression pour cacher leurs cheveux gris. « Nous avons été éduquées à avoir peur de vieillir », explique Caryn Franklin, commentatrice de mode. Pendant des décennies, les rendez-vous chez le coiffeur s’enchaînent presque automatiquement, au prix d’argent, de temps et d’une vigilance permanente sur la fameuse « ligne de démarcation ».

Le couple et la vie professionnelle comptent aussi. Des spécialistes interrogés par Pratique.fr observent que l’avis du conjoint pèse lourd, avec la peur de « ne plus plaire » ou de renvoyer à l’autre sa propre vieillesse. L’historienne Kathy Peiss rappelle que « les cheveux sont une part importante de la présentation de soi… presque comme un indice ou une mesure de ce que la personne est ». Arrêter de se teindre revient donc à toucher à son identité sociale autant qu’à sa couleur.

De la “performance de jeunesse” à l’audience imaginaire

Dans le récit publié par Vegout, la narratrice réalise, face à ses racines argentées, qu’elle a construit une véritable performance : angle des photos étudié, planning des retouches avant chaque événement, panique dès que le moindre centimètre de blanc apparaît. Le jour où elle laisse pousser, elle découvre que son mari, ses enfants, ses amis s’en soucient bien moins qu’elle ne le croyait.

Les études sur les self‑perceptions of aging compilées sur PubMed montrent que se voir vieillir de façon plus positive est associé à une meilleure santé, moins de dépression et parfois une plus grande longévité. En cessant de jouer pour des « regards » imaginaires, ces femmes réorientent l’audience vers elles-mêmes. L’auteure Anne Kreamer, dans Going Grey, écrit qu’ »il existe tellement de mythes autour du fait de devenir grise » qu’une fois la phase de repousse passée, on réalise qu’ils « sont du grand n’importe quoi ».

Cheveux blancs assumés à 60 ans : une nouvelle souveraineté

Psychologiquement, beaucoup décrivent un immense soulagement : plus de calendrier capillaire à gérer, moins de dépenses, la sensation de ne plus tricher. Certaines y voient un acte féministe doux, d’autres un simple réalisme joyeux après une maladie ou un deuil. Des femmes racontent aussi que leurs filles ou jeunes collègues leur disent se sentir moins effrayées par l’idée de vieillir en les voyant assumer leurs cheveux blancs.

L’essai de Vegout se termine sur cette phrase forte : les femmes qui arrêtent la coloration dans leur soixantaine ne brandissent pas des drapeaux de reddition, « elles les plantent ». « Les cheveux argentés qui poussent ne sont pas une reddition, c’est le début de la souveraineté sur leur propre visage ». À 60 ans, ce choix capillaire devient alors un acte intime de réécriture de soi.