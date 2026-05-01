Psychologie : cette façon de manger serait le régulateur émotionnel le plus sous-estimé de votre vie

Stress, solitude, frigos qui s’ouvrent en silence : et si manger ses émotions était devenu le réflexe discret de nos soirées ? Ce que la psychologie révèle sur ce régulateur émotionnel inattendu pourrait changer notre regard sur l’assiette.

On parle du sport, de la méditation ou des séries pour se calmer après une journée difficile. Pourtant, un autre geste banal pèse tout autant sur notre humeur : ouvrir le frigo. Les études de psychologie montrent que nos choix alimentaires ne servent pas seulement à nourrir le corps, mais aussi à apaiser ou à amplifier les émotions. Derrière l’assiette se cache une véritable stratégie de survie psychique.

Pour de nombreux cliniciens, la nourriture est en réalité le régulateur émotionnel le plus sous-estimé de la vie moderne. La psychothérapeute Erin Leonard, Ph.D., souligne que « La nourriture est souvent utilisée pour faire face à l’émotion. Par exemple, une personne qui ressent de la honte à propos de qui elle est peut restreindre la nourriture pour se punir et alléger sa honte. » Autrement dit, nous nous consolons, nous nous punissons ou nous nous relions aux autres avec ce que nous mangeons.

Alimentation émotionnelle : ce que montre la recherche

Les chercheurs décrivent l’alimentation émotionnelle comme le fait de manger en réponse à une émotion plutôt qu’à la faim. Le psychologue Arash Emamzadeh rappelle que « Manger des aliments agréables – communément, des aliments sucrés, gras ou riches en glucides – peut améliorer notre humeur temporairement, mais ce réconfort éphémère a un coût en termes de prise de poids et d’autres problèmes de santé. » Ces aliments déclenchent la libération de neurotransmetteurs qui modifient réellement notre état émotionnel.

Des travaux recensés dans VegOut mentionnent une méta-analyse de 96 études montrant que nos stratégies de régulation émotionnelle sont fortement liées aux troubles alimentaires. Cela signifie que manger pour se calmer n’est pas forcément un problème : tout dépend de la place que ce geste prend dans notre vie. Les psychologues parlent de stratégie « adaptative » quand la nourriture s’ajoute à d’autres appuis comme le sommeil, les relations ou le mouvement, sans nous couper des signaux de faim et de satiété.

Parents, enfants et repas partagés : la cuisine comme lien

Une étude publiée dans Science et relayée par Futura-Sciences a suivi 415 mères d’enfants de 2 à 4 ans. Plus l’anxiété ou la dépression parentale était élevée, plus les chercheurs observaient de pression pour que l’enfant mange, de restrictions « pour sa santé » et d’usage de la nourriture comme récompense ou régulateur émotionnel. Selon eux, ces pratiques risquent d’altérer sur le long terme la capacité des enfants à écouter leurs propres sensations.

Les auteurs notent pourtant aussi des effets plus positifs : des mères anxieuses transmettent davantage de notions de nutrition et proposent un environnement alimentaire plus sain. L’essentiel serait donc de guider sans tout contrôler. En miroir, l’étude mondiale de l’University College London, menée auprès de 150 000 personnes, montre que ceux qui partagent le plus de repas avec d’autres se déclarent nettement plus satisfaits de leur vie.

Quand la nourriture n’est plus le seul régulateur

Manger ses émotions devient problématique lorsqu’il n’y a plus d’autre moyen de se calmer ou qu’un mal-être persiste. Chercher l’aide d’un professionnel permet d’élargir ses outils émotionnels sans diaboliser la nourriture.