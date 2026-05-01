Menu à 2 € par jour et par personne : ces ingrédients à avoir chez vous pour une semaine sans exploser le budget

Familles, étudiants ou couples cherchent à tenir un menu à 2 € par jour et par personne sans sacrifier le goût ni le dessert. Voici comment quelques ingrédients bien choisis et une organisation précise changent totalement le budget cuisine.

L’odeur qui s’échappe du four fait penser à un déjeuner du dimanche : légumes rôtis, fromage gratiné, notes de thym et de romarin. Pourtant, l’assiette qui arrive sur la table ne coûte presque rien, tout en étant généreuse et rassasiante. Texture fondante des navets en gratin, croquant des radis sur une tartine, douceur d’un clafoutis aux cerises… le plaisir est bien là.

La clé ne tient pas à des recettes compliquées, mais aux bons ingrédients au bon prix. Quand on structure ses repas autour de quelques produits malins, on tient sans effort un menu à 2 € par jour et par personne, desserts compris. Reste à savoir quels aliments mettre dans le panier pour cuisiner toute la semaine sans se ruiner.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes de saison (pommes de terre, carottes, navets, petits pois) : 250 à 300 g par personne et par jour

✅ Riz ou pommes de terre + pain : 80 à 90 g de riz cru ou 1/4 de baguette par personne

✅ Thon, sardines, surimi : 30 à 40 g de poisson par personne et par repas

✅ Œufs, fromages et crèmes (fromage frais, gruyère, crème, lait) : 1 œuf et 20 à 30 g de laitage par personne et par jour

Manger pour 2 € par jour et par personne : le principe de base

Avec un menu familial petit budget, la règle est simple : raisonner à la semaine. Pour quatre personnes, on vise environ 56 € pour cinq jours complets. On part des repas concrets – toasts aux radis, gratin de navets, riz mayonnaise au thon, légumes en cocotte, purée aux blettes – puis on additionne les quantités.

Les menus fonctionnent autour d’une même liste de courses semaine pas chère : radis, pommes de terre, carottes, navets, petits pois, laitue, thon en boîte, sardines, surimi, œufs, farine, sucre, lait, crème, fromage blanc, mascarpone. Les mêmes produits s’invitent dans plusieurs recettes : la crème sert au gratin de navets comme à la crème de petits pois, le riz devient salade au thon puis sauté le lendemain. C’est ce recyclage organisé qui maintient le budget sous contrôle.

Les 3 piliers d’un menu à 2 € : légumes, féculents, placard malin

Premier pilier : les légumes de saison bon marché. Pommes de terre, carottes, navets, betteraves, courgettes, petits pois et blettes remplissent généreusement l’assiette pour un coût au kilo imbattable. On les rôtit au four à 190–200 °C, on les mijote en cocotte ou on les mixe en soupe ; les mêmes gestes reviennent tout au long de la semaine.

Deuxième pilier : les féculents polyvalents. Le riz (80–90 g crus par personne) sert de base à un grand saladier de riz au thon, nourrissant et économique. Les pommes de terre se déclinent en plaque de légumes rôtis, purée bien beurrée ou garniture de cocotte printanière. Un peu de baguette complète l’ensemble, en toasts aux radis ou au beurre de sardine.

Troisième pilier : le placard. Thon, maïs, sardines à l’huile, surimi, œufs, beurre, lait, farine, sucre, miel, chocolat blanc, pistaches… Avec ces ingrédients pas chers pour une semaine de menus, on monte à la fois entrées, plats et desserts : clafoutis aux cerises, nuage aux fraises, rillettes express.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Établir la liste des repas de lundi à vendredi, puis noter précisément les quantités par personne pour chaque ingrédient. Technique : Regrouper les cuissons : une grande plaque de légumes rôtis, une seule casserole de riz pour deux jours, bases lactées préparées en série. Cuisson : Alterner rôtis au four à 190–200 °C, gratins à 180 °C, cocottes à feu doux et cuisson à l’eau pour navets, petits pois et pommes de terre. Finition : Assaisonner avec herbes, ail, citron ou miel, puis répartir chaque préparation en portions pour composer rapidement les assiettes de la semaine.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 2 € / jour / pers. 🔍 Le secret de l’expert On raisonne en prix au kilo et en usages multiples. Les légumes racines et les féculents apportent beaucoup de satiété pour peu d’argent. Les produits de placard – thon, sardines, œufs, farine, lait, crème – reviennent dans plusieurs recettes, ce qui dilue leur coût et permet de tenir un menu à 2 € par jour et par personne sans se priver. ✨ Le twist gourmand : Miser sur les herbes fraîches, le citron, un filet de miel ou un gratin de fromage pour transformer des ingrédients très simples en assiettes pleines de relief et de texture. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Allumer le four pour un seul plat sans prévoir d’autres cuissons, ou remplir le caddie de plats préparés qui explosent le budget par portion.

Transformer les restes : ne rien jeter, économiser encore plus

Pour que ce menu reste vraiment économique, on pense conservation et seconde vie des plats. Les légumes rôtis du lundi se mixent en soupe avec un peu de lait. Le riz du mercredi se fait sauter à la poêle avec un œuf et quelques légumes. La purée pommes de terre–blettes devient base de parmentier le week-end.

On garde chaque préparation dans une boîte hermétique au réfrigérateur, deux à trois jours pour les légumes, un à deux jours pour le riz. Une partie peut être congelée en portions. D’ailleurs, cette organisation sert aussi de base à d’autres variantes : remplacer les cerises par des pommes dans le clafoutis, les sardines par du thon sur les toasts, adapter les herbes selon la saison. La structure reste la même, le budget aussi.