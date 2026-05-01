Vendredi 1er mai : ce menu de fête prêt en moins d’1 h avec 5 recettes bluffantes va vous sauver le déjeuner

Vendredi 1er mai, votre cuisine se transforme en table de fête sans marathon derrière les fourneaux. Ce menu du 1er mai mise sur 5 recettes rapides et quelques gestes clés à maîtriser.

Dans la cuisine, la fenêtre entrouverte laisse entrer l’air doux du printemps. Sur le plan de travail, les asperges vertes, les petits pois et les radis attendent leur heure tandis qu’une odeur de sucre chaud évoque déjà les churros de fête foraine. On a envie d’un vrai repas de fête, sans chronomètre ni vaisselle en montagne.

Ce vendredi 1er mai, le défi est simple : un menu du 1er mai complet, coloré et généreux, mais avec un minimum d’effort. En misant sur cinq recettes bien choisies et une bonne organisation, on étale les préparations entre la veille et le jour J. Reste à voir comment s’y prendre pour que tout semble prêt tout seul…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes printaniers : environ 500 g d’asperges, petits pois, radis, carottes

✅ 4 artichauts moyens, 1 citron jaune, 125 g de yaourt grec

✅ Cookies : 120 g de beurre, 170 g de sucres, 220 g de farine, 150 g de chocolat

✅ Churros & pesto : 250 g de farine, 25 cl d’eau, 60 g d’ail des ours, 40 g d’amandes, 10 cl d’huile d’olive

Un menu du 1er mai complet sans passer la matinée en cuisine

Moins d’1 heure de cuisine active

Pour un menu du 1er mai simple, tout se joue dans le timing. La veille, on prépare le sucré et le pesto. Le matin, on s’occupe des artichauts vapeur et de la sauce légère. Juste avant de passer à table, on monte les verrines de légumes croquants et on enfourne les cookies si on veut les servir tièdes. Il ne reste que les churros à frire au moment du café.

Cinq recettes faciles qui se répondent

Les verrines mêlent asperges, petits pois, radis et carottes avec une vinaigrette citronnée. Les artichauts cuisent tranquillement à la vapeur et se trempent dans une sauce yaourt-citron. Le pesto à l’ail des ours parfume des tartines ou un petit bol de pâtes. Pour la partie sucrée, cookies façon Cyril Lignac et churros maison composent un duo régressif. Un vrai menu de fête du 1er mai sans effort, construit autour de recettes faciles pour le 1er mai.

Étape 1 – La veille : préparer le sucré et le pesto

On commence par la pâte à cookies : beurre mou, sucres, œuf, farine, levure et pépites. Les boules reposent au froid ; la texture sera plus fondante, le bord bien doré. On peut déjà cuire les biscuits et les garder dans une boîte hermétique.

On enchaîne avec le pesto : ail des ours, amandes, parmesan et huile d’olive mixés par impulsions courtes. Un bocal, un filet d’huile par-dessus, et cette sauce verte parfumera tout le menu du 1er mai simple pendant 2 à 3 jours.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : La veille, préparer le pesto et la pâte à cookies, puis réserver au frais. Technique : Le matin, cuire les artichauts à la vapeur et mélanger la sauce yaourt-citron. Cuisson : Avant le repas, blanchir asperges et petits pois, monter les verrines, cuire les cookies si besoin. Finition : Au moment du café, préparer la pâte à churros, frire à 180 °C, sucrer et servir avec le reste du menu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 réparties 🔍 Le secret de l’expert La vapeur et le blanchiment court gardent couleur et croquant des légumes. Le repos de la pâte à cookies et du pesto harmonise humidité et arômes. Une huile à 180 °C saisit les churros, formant une fine croûte dorée sans excès de gras. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de zeste de citron dans la vinaigrette des verrines, parsemer d’amandes torréfiées concassées et finir les cookies tièdes avec une pointe de fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcuire asperges et petits pois ou cuire les cookies jusqu’à ce qu’ils soient fermes ; ils deviendraient ternes et secs. Une huile trop froide ou trop chaude ruinerait aussi les churros.

Variantes et twists gourmands pour adapter votre menu du 1er mai

Selon le marché, on peut glisser fèves, concombre ou asperges blanches dans les verrines. Le pesto remplace sans hésiter un pesto de basilic sur des pâtes, des œufs mollets ou une tartine grillée. Les artichauts aiment aussi une vinaigrette moutardée ou une huile parfumée aux herbes.

Côté douceur, les cookies se conservent trois jours dans une boîte hermétique et se réchauffent quelques minutes au four. Le pesto se garde 2 à 3 jours au frais. Pour les churros, un soupçon de cannelle dans le sucre ou un petit bol de chocolat fondu change immédiatement l’ambiance du menu de fête du 1er mai sans effort.