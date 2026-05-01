Ne faites plus de pâtes sans cette sauce tomate de belle-mère italienne : son secret change tout aux boulettes
Une belle-mère italienne a fini par livrer sa fameuse sauce tomate pour boulettes, dans sa petite cuisine un soir de semaine. Entre panade, mijotage et geste interdit, son secret transforme n’importe quelles pâtes en vrai plat de trattoria.
Dans la cuisine, ça sent l’ail qui dore, la tomate qui réduit, le basilic qu’on froisse entre les doigts. La cocotte chuchote, les boulettes s’enfoncent dans un rouge brillant, et les pâtes attendent leur tour.
Longtemps, la belle-mère italienne a gardé sa recette de sauce tomate pour boulettes pour elle. Un jour, elle a ouvert son cahier : pas de tour de passe-passe, juste quelques gestes qu’on n’oublie plus. Le secret se cache surtout dans la sauce ; encore faut-il savoir où regarder.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de viande hachée (350 g bœuf + 150 g porc)
- ✅ 800 g de tomates concassées ou 700 ml de passata
- ✅ 60 g de chapelure, 70 ml de lait, 1 œuf, 40 g de parmesan
- ✅ 400 g de pâtes, basilic, ail, oignon, huile d’olive, herbes, sel, poivre
Les produits clés de la sauce tomate pour boulettes
Pour cette sauce tomate pour boulettes, on vise avant tout la tendresse. Une viande un peu grasse, mélange bœuf et porc, donne des boulettes moelleuses qui nourrissent la sauce. La panade chapelure-lait, avec le parmesan, retient les jus sans alourdir. Côté tomate, passata pour une texture lisse, concassées pour une sauce plus rustique ; les herbes et l’oignon doré apportent la douceur.
La méthode de belle-mère pour une sauce qui enrobe
La méthode, elle, reste simple mais stricte. On mélange la farce à la main, brièvement, pour ne pas la serrer. Astuce de famille : cuire une mini-boulette test, corriger l’assaisonnement, puis façonner les autres et les laisser reposer au frais. À la poêle, on veut une belle dorure, pas une viande cuite à cœur ; les sucs au fond de la cocotte font l’âme de la sauce. Puis arrive le mijotage doux, couvercle entrouvert, qui épaissit la tomate sans l’agresser.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger chapelure et lait, laisser gonfler quelques minutes, ajouter viande, œuf, parmesan, aromates et sel, former 14 à 16 boulettes, les laisser reposer 10 minutes au frais.
- Technique : Faire dorer les boulettes dans une cocotte huilée, à feu moyen, en les tournant souvent pour colorer toutes les faces.
- Cuisson : Dans la même cocotte, faire suer l’oignon, ajouter l’ail et le concentré, toaster une minute, verser tomates, eau et herbes, puis remettre les boulettes.
- Finition : Laisser mijoter à petits frémissements, cuire les pâtes al dente, puis les lier avec une partie de la sauce et un peu d’eau de cuisson.
Comment servir, garder et twister cette sauce tomate
On sert pâtes nappées de sauce, boulettes dessus, puis basilic, parmesan, un filet d’huile ; le reste se garde deux jours.
En bref
- 🍝 Une belle-mère italienne confie enfin à sa belle-fille, en France, sa recette de sauce tomate pour boulettes servie avec des pâtes du dimanche.
- 🔥 Panade rapide, mini-boulette test, dorure soignée puis mijotage doux des boulettes dans la tomate créent une sauce onctueuse qui accroche vraiment aux pâtes.
- ✨ Émulsion finale avec eau de cuisson amidonnée, huile d’olive et parmesan promet une assiette brillante et généreuse, loin des sauces liquides habituelles.
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