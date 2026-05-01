Café du matin : cette erreur avec votre tasse vous épuise, ces 3 épices la transforment (mais pas n’importe comment)

Vous aimez votre café du matin, mais lui vous laisse souvent l’estomac lourd et un gros coup de mou avant midi. En y ajoutant un trio d’épices bien choisi, ce même rituel peut devenir plus confortable et étonnamment stable.

Le parfum du café qui embaume la cuisine, la chaleur de la tasse entre les mains… Le réveil semble parfait. Pourtant, une ou deux heures plus tard, l’énergie chute et l’estomac peut se montrer capricieux.

Avec une pointe de cannelle, un souffle de gingembre et un nuage de curcuma, cette même tasse devient plus douce pour la digestion et plus stable côté énergie. Tout se joue dans la manière d’utiliser ces épices dans le café.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Café filtre ou expresso allongé : 1 tasse (≈ 200 ml)

✅ Cannelle de Ceylan en poudre : 0,5 g

✅ Gingembre en poudre : 0,3 g

✅ Curcuma en poudre + 1 pincée de poivre noir, lait ou boisson végétale en option

Le problème caché de votre café « nature »

Le café apporte déjà caféine, polyphénols et réconfort. Mais bu « nature », à jeun ou en tasses serrées, il peut accentuer nervosité, petits reflux et sensation de montagne russe, avec un vrai creux en fin de matinée.

Ajoutées en touches légères, cannelle de Ceylan, gingembre et curcuma complètent la tasse sans la masquer. Elles apportent fibres, antioxydants et composés aromatiques qui soutiennent digestion, satiété et équilibre de la glycémie.

La bonne méthode pour épicer votre café sans le ruiner

L’erreur, c’est de saupoudrer la cannelle sur le café fini. Première gorgée agressive, fond de tasse pâteux. La bonne méthode : doser léger, mélanger dans un fond de café brûlant, voire infuser directement avec le café moulu.

Pour une tasse d’environ 200 ml, on vise 0,5 g de cannelle, 0,3 g de gingembre et 0,3 g de curcuma, plus une pincée de poivre noir. Au-delà, le café à la cannelle devient trop dominant et peut fatiguer le palais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger 8 g de cannelle, 5 g de gingembre et 5 g de curcuma dans un bocal hermétique. Technique : Mettre environ 1 g de ce mélange dans la tasse, puis couvrir d’un fond de café brûlant. Cuisson : Mélanger vivement pour dissoudre les poudres, compléter jusqu’à 200 ml de café et remuer encore. Finition : Pour un latte, ajouter un expresso serré et 150 à 200 ml de lait chaud, éventuellement moussé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≤ 5 min 🔍 Le secret de l’expert Ce trio module la glycémie, optimise l’absorption de la curcumine et apaise la digestion. ✨ Le twist gourmand : Ajouter ½ cuillère à café de cacao non sucré pour un faux mocha très parfumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Saupoudrer les épices sur le café fini sans mélanger ; goût déséquilibré et digestion difficile.

Trois formats faciles : tasse simple, latte, mélange hebdomadaire

Pour la tasse simple, compter 1 g de mélange pour 200 ml de café, plutôt après le petit-déjeuner. Le latte utilise 150 à 200 ml de lait ; le bocal se garde une semaine, fermé et protégé de la chaleur.

Sources Top Santé

«Voici les 3 epices a ajouter plus regulierement a votre cafe selon ce gastro enterologue»