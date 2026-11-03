Il a scié en novembre les branches du chêne voisin qui bouchaient sa gouttière : un mois plus tard, c'est le voisin qui a écrit le premier

Un samedi de novembre, un propriétaire excédé par les gouttières bouchées a scié les branches du chêne qui le surplombaient. Quand la lettre recommandée du voisin arrive, il comprend que le problème n’est pas là où il le croyait.

Un samedi de novembre, l’échelle est sortie, la scie aussi, et les branches du grand chêne du voisin ont fini en tas au sol. Les feuilles tombaient sans fin, les gouttières étaient bouchées, l’eau débordait sur la façade : tout semblait appeler ce geste rapide, presque rassurant.

Sur le moment, le propriétaire a eu l’impression d’agir avec bon sens. Pourtant, pour le Code civil, la scie a changé de camp. Quelques semaines plus tard, c’est le voisin qui a écrit le premier, non pas pour les feuilles, mais pour la coupe elle-même. Alors, que peut-on vraiment faire quand les branches du chêne d’à côté envahissent votre toit ?

Couper les branches du voisin : ce que la loi autorise… et interdit

L’article 673 du Code civil, en vigueur depuis 1921, est limpide : celui chez qui avancent les branches « peut contraindre celui-ci à les couper », rappelle Pause Maison. Contraindre le voisin, donc, pas le remplacer. L’arbre reste la propriété exclusive de son propriétaire et y toucher sans droit expose à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Le même texte inverse pourtant la règle pour ce qui se passe au sol ou sous terre. Racines, ronces et brindilles qui avancent chez vous peuvent être coupées par vos soins, mais uniquement à la limite séparative. Autre détail souvent ignoré : les fruits tombés naturellement des branches qui surplombent votre terrain, comme les glands de chêne, vous appartiennent.

Gouttières bouchées, feuilles partout : nos mauvais réflexes

Nous avons tous déjà pesté contre un toit couvert de feuilles, un chéneau qui déborde, en se disant que « c’en est trop ». Juridiquement, des feuilles mortes ne constituent pourtant pas, à elles seules, une faute du voisin. Il faut un trouble anormal de voisinage, désormais consacré par l’article 1253 du Code civil. Des gouttières bouchées ne suffisent généralement pas à convaincre un juge sans dommage sérieux et répété.

En sciant lui-même, le propriétaire a engagé sa responsabilité. Une taille maladroite sur un grand chêne peut abîmer de grosses charpentières ; c’est un préjudice que le voisin peut faire valoir devant le juge, avec à la clé des dommages-intérêts. Pause Maison résume la situation ainsi : « Le propriétaire avait raison sur le fond et tort sur la méthode. »

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de sérénité Conflit évité + zéro risque juridique 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que vous suivez le chemin attendu par les juges : demande amiable, lettre recommandée, conciliateur de justice, puis, si besoin, tribunal judiciaire, en vous appuyant sur l’article 673 pour exiger la coupe des branches, sans commettre de faute au sens de l’article 1240. 💡 Le petit plus : prendre des photos datées des gouttières bouchées et noter les épisodes problématiques aide à prouver le trouble si le dossier va plus loin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : prendre la scie et couper soi-même les branches du chêne du voisin « parce qu’elles sont chez vous », sans lui parler ni vérifier en mairie si l’arbre est protégé par le plan local d’urbanisme.

La bonne démarche pour faire couper les branches du chêne voisin

La voie légale tient en quelques marches simples. D’abord, une demande amiable : conversation par-dessus la haie, petit mot dans la boîte aux lettres. Si rien ne bouge, vient la lettre recommandée avec accusé de réception, qui rappelle l’article 673, fixe un délai raisonnable et prouve votre sérieux. En cas de blocage, un conciliateur de justice peut être saisi gratuitement ; en dernier recours seulement, le tribunal judiciaire ordonnera la coupe à la limite de propriété. Avant toute offensive, un passage en mairie permet de vérifier si le chêne figure en espace boisé classé ou en arbre remarquable dans le plan local d’urbanisme.