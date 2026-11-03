Ma belle-mère gardait sa recette de pancakes aux pommes : ce laitage du frigo l’a poussée à me demander la mienne
À force d’essais ratés pour égaler les pancakes aux pommes de ma belle-mère, un simple changement dans la pâte a tout bousculé. Quel est cet ingrédient qui rend les pancakes plus gonflés, plus légers et fait même craquer la reine de la recette familiale ?
Odeur de pomme chaude, de cassonade qui caramélise doucement, de cannelle qui embaume la cuisine… Quand les pancakes aux pommes de la belle-mère arrivaient sur la table, tout le monde s’arrêtait de parler. Moelleux au centre, bien gonflés, jamais secs, mais sa recette restait « de famille ». Silence radio.
On a longtemps enchaîné les essais : crêpes épaisses, galettes raplapla, versions trop grasses ou à moitié crues autour des morceaux de fruit. Jusqu’au matin où l’on a osé changer un seul ingrédient dans la pâte. Le résultat a bluffé toute la tablée… au point que la belle-mère a demandé la recette. Ce petit changement tient dans un bol.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 90 g de farines : 50 g de farine complète + 40 g de farine d’avoine
- ✅ 4 g de levure chimique, 1 pincée de cannelle moulue, 15 g de cassonade, 1 pincée de sel
- ✅ 1 œuf moyen, 130 g de yaourt nature, 10 g d’huile neutre
- ✅ 1 pomme de saison (Reine des Reinettes, Golden…), épluchée et coupée en petits dés
Le seul ingrédient que j’ai changé dans les pancakes de ma belle-mère
Dans la version familiale, il y avait surtout du lait et un peu de beurre. Bons, mais vite lourds. Le jour où l’on a troqué le lait contre du yaourt nature, tout a changé. Ce lait fermenté apporte de l’acidité, réveille la levure chimique et détend la mie.
Mélangé à la farine complète et à la farine d’avoine, il donne des pancakes rustiques aux pommes qui restent humides au cœur, avec des bords délicatement dorés. La pomme de saison, taillée en petits dés, garde un léger croquant. On obtient environ sept pièces, parfaites pour un brunch ou un goûter qui sort des tartines.
Pas à pas : des pancakes aux pommes vraiment moelleux
Pour réussir ces pancakes aux pommes moelleux, on s’appuie sur quatre gestes simples : un mélange de poudres homogène, une pâte au yaourt à peine travaillée, des pommes bien taillées et une cuisson douce, à couvert, dans une poêle antiadhésive.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farines, levure, cannelle, cassonade et sel dans un grand saladier pour bien répartir les poudres.
- Technique : Fouetter œuf, yaourt et huile, verser sur les poudres, puis mélanger brièvement ; la pâte doit rester légèrement grumeleuse.
- Cuisson : Ajouter les dés de pomme, déposer 2 cuillères de pâte par pancake dans une poêle chaude à feu moyen et couvrir.
- Finition : Retourner après 2 min 30, cuire encore 2 min 30 jusqu’à obtenir des disques bien gonflés et dorés.
Comment servir, conserver et twister ces pancakes aux pommes
Ces pancakes pommes yaourt se servent brûlants, avec une cuillerée de yaourt nature, un filet de miel ou de sirop d’érable et quelques noisettes concassées. On les laisse ensuite refroidir avant de les glisser, jusqu’à deux jours, dans une boîte hermétique au réfrigérateur ; un passage au grille-pain suffit à rendre le moelleux. Pour une variante encore plus légère, on peut remplacer l’huile par environ 60 g de compote de pommes sans sucre ajouté, qui garde la texture souple sans alourdir la pâte.
En bref
- 🍎 Un matin de brunch, ma belle-mère refuse encore sa recette de pancakes aux pommes quand un simple ajustement dans la pâte change l’ambiance à table.
- 🥞 Une nouvelle version de pancakes aux pommes, plus épaisse et moelleuse, repose sur quelques gestes précis et un ingrédient clé soigneusement dosé.
- 👀 Entre cuisson à couvert, texture fondante et parfum de pomme caramélisée, un détail inattendu dans la pâte explique pourquoi même la belle-mère en redemande.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité