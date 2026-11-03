Parents : arrêtez de cacher les légumes, cette astuce avec une cuillère à glace fait courir les enfants à table

Fatigué de cacher les légumes dans les purées et les sauces ? Cette astuce ultra visuelle les transforme en fausses glaces salées qui font accourir les enfants.

Odeur chaude des tortillas au four, petit craquement sous le couteau, cônes bien nets alignés sur le plat comme des glaces. Les enfants accourent, persuadés que le dessert arrive avant le dîner.

À l’intérieur pourtant, aucune vanille ; une farce crémeuse, pleine de maïs, de champignons et de poulet. Une simple cuillère à glace suffit à transformer ces légumes en fausses boules gourmandes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 grandes tortillas de blé (environ 300 g) + 15 ml d’huile neutre

✅ 200 g de blanc de poulet cuit effiloché + 140 g de thon au naturel

✅ 140 g de maïs en boîte + 115 g de champignons émincés bien égouttés

✅ 45 g de yaourt nature, 45 g de mayonnaise, 150 g de chips nature, herbes fraîches

On s’obstine tous à cacher les légumes dans l’assiette des enfants, alors qu’une simple cuillère à glace suffit à les faire courir à table

Pour une astuce pour faire manger des légumes aux enfants, le visuel compte autant que le goût. Un cône, une boule bien ronde, un topping croustillant : tout parle le langage de la glace.

Résultat : les légumes déguisés en dessert passent sans négociation. On garde les morceaux, les couleurs, mais on emprunte les codes du goûter qu’ils adorent déjà.

On s’obstine tous à cacher les légumes dans l’assiette des enfants, alors qu’une simple cuillère à glace suffit à les faire courir à table

La base, ce sont ces cornets de tortillas façon glace, dorés à 180 °C pendant 8 à 10 minutes. On les roule serrés, pointe bien fermée, pour éviter toute fuite de farce.

À l’intérieur, on prépare une farce crémeuse poulet–thon, maïs en boîte et champignons émincés. Le duo yaourt–mayonnaise enrobe chaque légume sans l’écraser ; la texture doit rester épaisse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les tortillas en demi-lunes, les rouler en cônes serrés, huiler. Technique : Mélanger poulet, thon, maïs, champignons égouttés avec yaourt et mayonnaise épaisse. Cuisson : Cuire les cornets 8 à 10 minutes à 180 °C, jusqu’à dorure sèche. Finition : Juste avant de servir, ajouter les chips émiettées, garnir à la cuillère à glace.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Cette recette marche parce qu’elle parle à la fois aux yeux et aux dents. Coque croustillante, farce crémeuse, éclats de chips : le cerveau reconnaît un snack festif, même si la majorité de la bouchée reste composée de légumes. ✨ Le twist gourmand : Pour une version Halloween healthy, on remplace une partie du poulet par du potimarron rôti ou de la butternut, qui donnent une couleur orange spectaculaire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mélanger les chips à l’avance ni garnir les cornets encore chauds ; tout ramollit, la farce coule et l’effet glace disparaît.

On s’obstine tous à cacher les légumes dans l’assiette des enfants, alors qu’une simple cuillère à glace suffit à les faire courir à table

Les cornets se préparent la veille ; légumes précuits, séchés, puis congelés attendent le jour J.