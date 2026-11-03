Parents : arrêtez de cacher les légumes, cette astuce avec une cuillère à glace fait courir les enfants à table
Fatigué de cacher les légumes dans les purées et les sauces ? Cette astuce ultra visuelle les transforme en fausses glaces salées qui font accourir les enfants.
Odeur chaude des tortillas au four, petit craquement sous le couteau, cônes bien nets alignés sur le plat comme des glaces. Les enfants accourent, persuadés que le dessert arrive avant le dîner.
À l’intérieur pourtant, aucune vanille ; une farce crémeuse, pleine de maïs, de champignons et de poulet. Une simple cuillère à glace suffit à transformer ces légumes en fausses boules gourmandes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 6 grandes tortillas de blé (environ 300 g) + 15 ml d’huile neutre
- ✅ 200 g de blanc de poulet cuit effiloché + 140 g de thon au naturel
- ✅ 140 g de maïs en boîte + 115 g de champignons émincés bien égouttés
- ✅ 45 g de yaourt nature, 45 g de mayonnaise, 150 g de chips nature, herbes fraîches
On s’obstine tous à cacher les légumes dans l’assiette des enfants, alors qu’une simple cuillère à glace suffit à les faire courir à table
Pour une astuce pour faire manger des légumes aux enfants, le visuel compte autant que le goût. Un cône, une boule bien ronde, un topping croustillant : tout parle le langage de la glace.
Résultat : les légumes déguisés en dessert passent sans négociation. On garde les morceaux, les couleurs, mais on emprunte les codes du goûter qu’ils adorent déjà.
On s’obstine tous à cacher les légumes dans l’assiette des enfants, alors qu’une simple cuillère à glace suffit à les faire courir à table
La base, ce sont ces cornets de tortillas façon glace, dorés à 180 °C pendant 8 à 10 minutes. On les roule serrés, pointe bien fermée, pour éviter toute fuite de farce.
À l’intérieur, on prépare une farce crémeuse poulet–thon, maïs en boîte et champignons émincés. Le duo yaourt–mayonnaise enrobe chaque légume sans l’écraser ; la texture doit rester épaisse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper les tortillas en demi-lunes, les rouler en cônes serrés, huiler.
- Technique : Mélanger poulet, thon, maïs, champignons égouttés avec yaourt et mayonnaise épaisse.
- Cuisson : Cuire les cornets 8 à 10 minutes à 180 °C, jusqu’à dorure sèche.
- Finition : Juste avant de servir, ajouter les chips émiettées, garnir à la cuillère à glace.
On s’obstine tous à cacher les légumes dans l’assiette des enfants, alors qu’une simple cuillère à glace suffit à les faire courir à table
Les cornets se préparent la veille ; légumes précuits, séchés, puis congelés attendent le jour J.
Sources
En bref
- 🥦 Parents en quête d’astuce pour faire manger des légumes aux enfants découvrent une idée ludique née en cuisine familiale, idéale pour apéro dînatoire healthy.
- 🍦 Des cornets de tortillas façon glace remplis d’une farce crémeuse aux légumes, poulet et thon changent la perception des enfants sans effort en cuisine.
- 🎃 Variantes Halloween healthy ou repas de fête sans bonbons et astuces d’organisation à l’avance transforment cette recette ludique légumes enfants en alliée des soirées.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité