Ces pommes de terre germées que vous jetez encore cachent un secret anti-gaspi que votre voisin exploite déjà

Au fond du placard, vos pommes de terre germées filent d’ordinaire vers la poubelle tandis que votre voisin les récupère en douce. Entre poêle et potager, ce qu’il en fait vraiment pourrait bien changer votre façon de les utiliser.

Mon voisin récupère toujours les pommes de terre germées que je m’apprête à jeter, et ce n’est pas pour les mettre au compost

Une odeur de terre froide s’échappe du placard. Au fond du filet, quelques pommes de terre se sont couvertes de petits doigts blancs, un peu fripés, pas franchement engageants. Par réflexe, on sort le seau de déchets. Ces tubercules marqués de germes semblent bons pour la poubelle.

Sauf que, juste à côté, le voisin guette. Lui récupère toujours ces pommes de terre germées que l’on s’apprête à jeter, avec un petit sourire en coin. Quelques semaines plus tard, il sert des assiettes bien garnies… sans jamais révéler sa combine. Alors, que fait-il vraiment avec ces pommes de terre ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pommes de terre germées bien fermes : 800 g

✅ Huile d’olive ou beurre : 2 c. à s.

✅ 1 oignon et 1 gousse d’ail

✅ Sel, poivre, herbes fraîches au choix

Avant de jeter : trier ses pommes de terre germées

Face au saladier, on hésite : peut-on manger des pommes de terre germées sans risque ou faut-il tout balancer ? La première règle est simple. Si le tubercule est ferme, sans odeur suspecte, sans moisissure ni grandes zones vertes, on peut encore l’utiliser, en cuisine ou au potager.

On fait alors trois tas. Les plus belles partent en cuisine. Celles qui restent fermes mais fripées, avec des germes de 2 à 3 cm, rejoignent la caisse pour être plantées. Les pommes de terre très molles, très vertes ou tachées en profondeur, elles, filent au compost ou à la benne.

En cuisine : rendre une pomme de terre germée sûre et gourmande

La crainte vient de la solanine, concentrée dans la peau verte, les « yeux » et les germes. Elle résiste à la cuisson ; inutile de compter sur l’eau bouillante. On retire donc soigneusement germes et parties verdâtres, on épluche largement le tubercule puis on le rince. Au potager, on peut planter des pommes de terre germées dans une terre bien ameublie.

Ces morceaux « sauvés » finissent en poêlée anti-gaspi. On les fait dorer avec un peu d’oignon, d’ail et d’huile, jusqu’à ce qu’ils soient fondants et dorés. Résultat : un dîner pour 0 € ou presque.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier les tubercules, garder ceux qui sont fermes et sains. Technique : Ôter tous les germes et zones vertes, puis éplucher largement. Cuisson : Cuire les dés de pomme de terre à la poêle, 15 min à feu moyen. Finition : Assaisonner, ajouter herbes ou ail, servir bien chaud avec une salade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 0 € ou presque 🔍 Le secret de l’expert Le geste d’ôter germes et zones vertes limite la solanine, tandis que planter les tubercules fermes offre une récolte gratuite. ✨ Le twist gourmand : Terminer la poêlée avec un nuage de crème et beaucoup d’herbes : on obtient une base express pour tortilla ou quiche. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuisiner ou planter une pomme de terre molle, très verte, moisie ou malodorante : c’est le meilleur moyen de gâcher le plat et le potager.

Potager et placard

On plante les tubercules germés loin d’un noyer, riche en juglone, et on garde les autres au frais, au sec, dans l’ombre.