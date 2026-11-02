Les plombiers n'en peuvent plus de le répéter : en octobre, les feuilles dans le regard bloquent le flotteur de la pompe de relevage

Quand les feuilles d’octobre s’accumulent dans le regard de jardin, la pompe de relevage peut se taire au pire moment. Quels réflexes adopter avant que l’eau ne remonte dans le sous-sol ?

Octobre, première vraie pluie, les feuilles collent au sol… et parfois aux parois d’un regard de jardin. Pendant que l’on savoure le retour des soirées cocooning, quelques dizaines de litres d’eau de pluie cherchent déjà la sortie. Si la pompe qui protège le sous-sol se tait ce soir-là, le réveil peut se faire les pieds dans l’eau.

Entre un sous-sol sec et un carrelage inondé, il n’y a souvent qu’un petit boîtier en plastique : le flotteur de la pompe de relevage. Quand les feuilles d’automne l’encerclent, il reste coincé, la pompe n’entend plus l’ordre de démarrer… et l’eau remonte ailleurs. Autant dire que ce détail mérite toute votre attention.

Dans le regard du jardin, le flotteur décide du niveau d’eau

Dans un terrain en contrebas, la pompe de relevage renvoie eaux de pluie ou eaux usées vers le réseau plus haut. Le flotteur joue l’interrupteur de niveau : l’eau monte, il se soulève, le contact se ferme, la pompe part ; le niveau redescend, il coupe. Les professionnels estiment qu’environ 40 % des pompes muettes sont dues à un flotteur bloqué.

Un regard placé au point bas reçoit tout : feuilles, brindilles, sable, boues. À force d’averses, un tapis végétal détrempé flotte à la surface, puis vient se coller sur la paroi, là où évolue le flotteur. Coincé en bas, la pompe ne démarre jamais ; coincé en haut, elle tourne sans s’arrêter, au risque de griller le moteur.

Les mauvaises surprises d’octobre : pannes typiques et premiers gestes

Nous avons tous déjà eu ce moment de doute devant une pompe silencieuse alors que l’eau monte. Si le flotteur reste bloqué en position basse, le niveau grimpe dans le regard, puis dans le sous-sol. Autre scénario : la crépine se bouche avec les feuilles, le moteur ronronne mais ne pompe plus. « Une pompe qui tourne sans eau surchauffe en quelques minutes », rappelle Pause Maison.

Premier réflexe en cas de doute : couper le courant au général avant d’ouvrir le regard. Jamais de barre métallique enfoncée dans la cuve, qui pourrait percer le flotteur ou rayer la turbine. On peut, depuis le jardin, pousser doucement le flotteur avec un manche de balai pour le libérer. Si le sous-sol est déjà mouillé, un petit vide-cave posé au point le plus bas offre un secours provisoire.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Coût évité > 1 000 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un test de dix minutes avant la première grosse pluie – flotteur manipulé pompe hors tension, puis plusieurs seaux d’eau versés pour vérifier démarrage et arrêt – permet de repérer un blocage ou une crépine obstruée avant l’orage. Couplé à un simple nettoyage des feuilles dans le regard, il supprime la cause la plus fréquente de panne. 💡 Le petit plus : poser un couvercle à mailles fines ou un filet sous la grille du regard, et le vider après chaque gros coup de vent, limite drastiquement l’arrivée de feuilles dans la cuve. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : manipuler la pompe ou le flotteur sous tension, ou forcer dans le regard avec une tige métallique rigide, au risque d’endommager l’appareil et de se mettre en danger.

La routine d’automne qui évite l’inondation… et la grosse facture

Une à deux fois par an, surtout en septembre puis après la chute des feuilles d’automne, sortir la pompe du regard quand c’est possible, rincer pompe, crépine et flotteur au jet, et retirer la boue au fond suffit souvent. Un câble de flotteur légèrement raccourci limite aussi les blocages répétés, à condition de respecter la profondeur d’immersion indiquée sur la notice.

Filtrer les feuilles à l’entrée avec un filet, choisir une roue de type vortex pour des eaux un peu chargées, installer un flotteur d’alarme ou un petit boîtier de niveau… et garder les factures d’entretien. En maison louée, ces preuves montrent que l’occupant a entretenu l’appareil et peuvent l’épargner d’un remplacement de pompe « souvent supérieure à mille euros ». Côté assurance habitation, déclarer tout refoulement dans les cinq jours ouvrés et documenter les dégâts reste le meilleur réflexe.