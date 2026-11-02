Deux jardiniers ont paillé leurs tomates en mai, l'un au chanvre, l'autre au miscanthus : un seul a assoupli sa terre avant l'automne

Entre chanvre et miscanthus, beaucoup de jardiniers hésitent au moment de pailler leurs massifs et potagers. Selon votre sol, le vent et vos priorités, le bon choix ne sera pas le même.

Au rayon paillage de la jardinerie, beaucoup de jardiniers se retrouvent aujourd’hui devant deux grands sacs beige clair, presque identiques : chanvre d’un côté, miscanthus de l’autre. Même promesse, même couleur… mais pas du tout la même façon de se comporter une fois étalés au jardin.

Un bon paillis protège la terre des coups de chaud comme des gelées, limite les mauvaises herbes et réduit sérieusement l’arrosage. Mais entre chanvre et miscanthus, le bon choix dépend de vos massifs, de votre potager, du vent, de la pente… et de votre patience. Alors, pour un paillage chanvre ou miscanthus adapté à votre jardin, mieux vaut se poser quelques questions avant de remplir le caddie.

Chanvre et miscanthus : points communs

Ces deux paillis sont d’abord des matériaux végétaux, issus de cultures peu gourmandes en traitements, et au pH plutôt neutre. En couche de 5 à 8 cm, ils gardent l’humidité, freinent l’érosion, coupent la lumière aux mauvaises herbes et peuvent réduire l’arrosage d’environ 35 à 50 %.

Côté confort de jardinage, le match est aussi équilibré. Les deux paillages restent légers à transporter, se manipulent facilement avec les mains, et n’agressent ni les plantes ni les animaux de compagnie. Leur point fort commun : en limitant le dessèchement de la surface, ils réveillent la vie du sol, ces milliers d’organismes qui ont travaillé à rendre la terre plus souple.

Comment choisir le bon paillis ?

Pour un potager familial ou des massifs très remaniés, le chanvre prend clairement l’avantage. Il se décompose vite : en quelques mois, une partie des paillettes a déjà été incorporée par les vers et les micro-organismes, assouplissant les sols argileux et facilitant les futurs coups de bêche. Au printemps et en été, une couche de 5 à 7 cm au pied des tomates, courgettes ou fraisiers protège bien sans gêner les nouvelles plantations. Cela reste un paillage, pas un engrais complet.

Le miscanthus joue la carte de la durée. Ses tiges broyées se décomposent lentement, gardent une couverture efficace tout l’automne et l’hiver, et conviennent aux haies, rosiers et vivaces que l’on ne touche presque pas. Une fois bien arrosé, ce paillis s’imbrique, résiste mieux au vent et au ruissellement, même sur une légère pente, et comme il se renouvelle moins souvent, il peut revenir moins cher sur plusieurs années.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée 2 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la couche isole longtemps le sol. 💡 Le petit plus : Ajouter un peu de compost avant. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser sur sol sec au début du printemps.

Réussir la pose du paillage

Quel que soit le matériau, la réussite se joue sur la pose. Désherber, arroser le sol, étaler 5 à 7 cm de paillis, en laissant un cercle dégagé autour du collet de chaque plante.

Attendre que la terre se réchauffe au printemps, puis arroser généreusement le paillage tout juste posé, évite bien des déceptions et des envols, surtout avec le chanvre sur terrain venté.