Elle a fait poser son portail ouvrant sur le trottoir : trois mois plus tard, c'est le voisin à la poussette qui a appelé la mairie

En faisant ouvrir son portail neuf vers le trottoir, elle n’imaginait pas gêner qui que ce soit. Trois mois plus tard, la poussette du voisin déclenche l’appel à la mairie et la question de la légalité.

Son portail tout neuf venait d’être posé, aligné au ras du trottoir. Battants élégants, motorisation silencieuse : il avalait enfin la pente raide de l’allée sans frotter. Pour y parvenir, l’installateur avait trouvé une « solution » rapide : faire ouvrir les battants vers la rue.

Trois mois plus tard, le voisin qui poussait sa poussette s’est retrouvé face au battant grand ouvert. Demi‑tour, détour par la chaussée… puis coup de fil à la mairie. Ce scénario guette chaque portail qui s’ouvre sur le trottoir.

Quand « devant chez soi » reste du domaine public

Le trottoir, la chaussée et l’accotement forment le domaine public routier. Ils appartiennent à la collectivité qui gère la voie, pas au propriétaire. Dans le Loiret, le règlement de voirie indique que « Les portes et les portails d’entrées charretières ne devront pas ouvrir en saillie sur le domaine public routier », rapporte Pause Maison.

À Tours Métropole, le même type de texte impose, hors agglomération, des portails « implantés à une distance d’au moins 5 mètres du bord de la chaussée ». Ces cinq mètres, c’est à peu près la longueur d’une voiture à l’arrêt.

Portail, jardinière, bois : quand le trottoir devient obstacle

Dans notre histoire, chaque ouverture de portail balayait la moitié du trottoir. Or « Un trottoir sert d’abord à circuler », souligne Pause Maison. Poussette, fauteuil roulant, enfant à trottinette : quand il faut slalomer ou descendre sur la chaussée, la gêne devient très concrète aux yeux de la mairie.

Le Journal des seniors rappelle qu’une jardinière posée sur le trottoir reste une occupation illégale du domaine public sans accord : la mairie peut l’enlever sans préavis et infliger une amende. Pour la conserver, il faut demander une Autorisation d’Occupation Temporaire ou un permis de végétaliser. Pour les stères de bois, l’article R644‑2 du Code pénal vise, selon Le Tribunal du Net, le fait « d’embarrasser la voie publique » par des « objets quelconques » lorsque le dépôt est sans nécessité et gêne le passage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tranquillité juridique 9/10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En traitant le trottoir comme un espace emprunté, vous vérifiez avant chaque projet deux points simples : règlement de voirie applicable et largeur laissée aux piétons. 💡 Le petit plus : Garder mentalement la largeur d’une poussette le long du mur aide à placer portail, bacs ou bois. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Signer le devis d’un portail battant ou poser une jardinière sans demander l’accord de la mairie ni mesurer le passage laissé sur le trottoir.

Les bons réflexes avant de commander un portail

Nous avons tous déjà posé quelque chose « juste pour le week‑end » sur le trottoir. Pour un portail, l’erreur coûte plus cher qu’une simple jardinière déplacée. Trois solutions existent pour une allée en pente : des charnières qui font monter les battants vers l’intérieur, un portail coulissant le long de la clôture, ou un portail reculé dans le jardin, avec les 5 mètres comme simple repère.

Appeler la mairie avant.

Mesurer la place pour passer.