Si vous consultez l'IA avant de faire quoi que ce soit, ces 6 capacités clés s'éteignent sans que vous le voyiez

Alors que la dépendance à l’IA devient un réflexe quotidien, des chercheurs alertent sur six capacités mentales qui s’érodent silencieusement. Jusqu’où cela peut-il aller ?

Vous ouvrez ChatGPT avant même d’avoir essayé de répondre à un mail délicat, d’écrire un CV ou d’aider un enfant pour ses devoirs ? Cette dépendance à l’IA devient un automatisme pour beaucoup. Des travaux récents montrent qu’à force de tout déléguer aux chatbots, certaines personnes perdent peu à peu des capacités clés. Et ces changements ne se voient pas qu’en laboratoire, ils s’immiscent dans la vie quotidienne.

Les chercheurs qui suivent l’usage de ces outils distinguent déjà six compétences mentales qui s’érodent quand on ne fait plus rien sans demander d’abord à l’IA. Ces capacités touchent autant la façon de réfléchir que d’apprendre, de persévérer ou de décider. Une expérience a même montré que dix minutes d’assistance IA suffisent pour faire baisser les performances dès que l’outil disparaît.

Dépendance à l’IA : quand le premier réflexe est de consulter un chatbot

Si, face à une nouvelle tâche, votre premier réflexe est d’ouvrir un chatbot avant même de réfléchir, ce n’est plus un simple confort. Dans les travaux récents sur l’usage de l’IA, on parle de dépendance quand on se sent incapable de démarrer, de vérifier ou de finaliser une tâche sans cette aide numérique, même pour un mail banal ou une recette.

Une étude auprès de 45 utilisateurs réguliers de ChatGPT va dans ce sens : beaucoup disaient avoir plus de mal à rester concentrés, réfléchir en profondeur et faire confiance à leur propre jugement. Plusieurs reconnaissaient chercher la validation de l’IA pour des décisions simples, signe que le pilotage automatique commence à prendre le dessus.

Les six capacités qui s’émoussent quand on délègue tout à l’IA

Les chercheurs identifient six capacités particulièrement touchées : la pensée critique, la concentration, la mémoire, la persévérance, la motivation et la confiance en son propre jugement. Côté pensée critique, certaines personnes adoptent la réponse du chatbot sans vérifier les sources ni confronter d’autres points de vue. Pour la mémoire, le fameux « effet Google » se retrouve avec l’IA : on retient où retrouver l’info plutôt que l’info elle-même.

La concentration et la persévérance souffrent aussi de cette réponse immédiate. Quand l’IA rédige un texte en quelques secondes, revenir à une tâche lente paraît vite insupportable. En 2025, une étude a mesuré une baisse moyenne de 11 % de la motivation et une hausse de 20 % de l’ennui quand des participantes passaient d’un travail avec IA à la même tâche sans assistance. D’autres travaux montrent qu’après avoir été aidées, beaucoup abandonnent plus vite dès que l’outil disparaît. Pour l’enseignant Ethan Mollick, laisser l’IA résoudre un problème fait sauter la phase de réflexion qui construit l’apprentissage et donc la confiance.

Garder la main : des réflexes simples pour ne pas laisser l’IA penser à votre place

Pour limiter cette dérive, des spécialistes recommandent de commencer chaque tâche par son propre brouillon, même imparfait, avant de consulter un chatbot. Un plan de texte, des idées clés ou un calcul posé à la main suffisent à réactiver le cerveau.

Autre réflexe : prévoir des moments sans IA, par exemple la première heure de travail le matin ou la relecture d’un document important. On peut aussi comparer sa solution à celle du chatbot, pour garder l’habitude de décider soi-même quand accepter ou non sa proposition.