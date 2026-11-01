Horoscope du 2 au 8 novembre 2026 : cette nouvelle lune bouleverse 4 signes, un retour du passé menace 3 autres

Entre crises à apaiser et portes qui s’ouvrent, l’horoscope du 2 au 8 novembre 2026 signe par signe annonce une semaine décisive pour plusieurs natifs. Nouvelle Lune, retours du passé et grands tournants bousculent deux signes en particulier, mais pas comme ils l’imaginent.

Crise à désamorcer d’un côté, portes qui s’ouvrent de l’autre : la semaine du 2 au 8 novembre 2026 promet des rebondissements pour tous les signes. Entre pressions au travail, questions d’argent et élans du cœur, chaque ciel personnel se joue sur de petits réglages plutôt que sur des coups de tonnerre.

Plusieurs textes astrologiques décrivent une période tendue mais constructive. L’astrologue Sophie Herolt-Petitpas résume l’atmosphère en quelques mots : « Des conflits persistent. Des luttes et des arbitrages sont en cours. Mais il y a des ouvertures, des accords signés, une réconciliation à l’horizon, des solutions trouvées. Pas question de céder au pessimisme », explique Sophie Herolt-Petitpas pour Femme Actuelle. Une phrase qui donne immédiatement le ton de la semaine.

Ambiance astrale et Nouvelle Lune du 8 novembre 2026

Le climat général reste combatif : dossiers qui traînent, oppositions frontales, budgets qui dérapent. Pourtant, la dynamique évolue vers des compromis et des réconciliations, souvent grâce au soutien du couple, de la famille ou d’alliés inattendus. L’enjeu pour tout le zodiaque consiste à ne pas nourrir les tensions pour laisser de la place aux solutions.

Point d’orgue de cet horoscope du 2 au 8 novembre 2026 : la Nouvelle Lune du 8 novembre, particulièrement sensible pour le Taureau, le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Elle renforce les alliances, incite à changer de regard sur sa situation, ouvre de nouvelles pistes professionnelles et favorise l’émergence d’idées ou de relations. Autour du 2 novembre, un autre thème traverse la semaine : le possible retour du passé pour le Taureau, le Cancer et le Sagittaire, avec la réapparition d’anciens amours, amis ou complices.

Horoscope du 2 au 8 novembre 2026 : signes de Feu et d’Air

Pour le Bélier, la semaine se joue « en équipe » : l’union du couple ou d’un partenaire professionnel permet de gérer le stress avec humour, le 5 marquant un soutien décisif. Le Lion bénéficie dès le 2 d’une nouvelle fenêtre de tir, avec un puissant regain d’énergie et un fort potentiel romantique, à condition de choisir ses alliés. Le Sagittaire, lui, retrouve l’envie de partir ailleurs après une phase délicate ; un ancien complice peut refaire surface autour du 2, et le 5 favorise la préparation d’un voyage tandis qu’il reste prudent sur les dépenses.

Côté signes d’Air, les Gémeaux avancent malgré des querelles d’ego autour d’eux : ils refusent de ralentir leurs projets personnels et gagnent à recruter des alliés le 4. La Balance peut subir une opposition jalouse dans un cercle amical, mais le 5 voit amis, conjoint et enfants faire bloc, réchauffant aussi le climat amoureux. Le Verseau doit faire face à un projet professionnel mis en pause qui crée des tensions ; en prenant la discussion à bras-le-corps, le 4 devient une éclaircie idéale pour relancer une idée tout en restant vigilante sur le budget.

Horoscope du 2 au 8 novembre 2026 : signes de Terre et d’Eau

Chez les signes de Terre, le Taureau vit une agitation familiale liée à des projets qui montent en gamme ; un consensus finit par se trouver, tandis qu’une personne du passé peut revenir doucement réchauffer le cœur. La Nouvelle Lune du 8 renforce ses alliances. La Vierge, sous pression affective et financière, sent monter le besoin d’oser : le 3, si son intuition dit oui, une initiative audacieuse peut recevoir un très bon accueil. Pour le Capricorne, un dossier financier, administratif ou juridique complexe demande une grande efficacité ; les discussions intenses du 7 débouchent sur un accord, ce qui stabilise aussi sa situation matérielle.

Pour les signes d’Eau, le Cancer affronte un stress lié à l’augmentation des prix ou à une facture plus salée, mais sa famille est prête à tout pour l’aider. La Nouvelle Lune du 8 l’invite à changer de regard sur sa situation, alors qu’un visage familier du passé peut l’aider à fermer un chapitre ou à exprimer des non-dits. Le Scorpion garde le contrôle malgré « le feu au bureau » : il identifie la cause d’un problème et la traite, la Nouvelle Lune sur ses terres ouvrant de nouvelles pistes. Les Poissons restent dans une phase « en gestation » : encore des tensions et des questions sans réponse, mais un bon moral, une intuition fiable et, le 8, des idées et relations nouvelles qui commencent à se dessiner.