Apéro : arrêtez d’ouvrir des chips, ces bouchées feuilletées disparaissent en minutes si vous évitez ce geste

À l’heure de l’apéro, vos invités délaissent les chips pour ces roulés feuilletés au chorizo, préparés en quelques minutes à la maison. Une méthode futée garantit un feuilletage croustillant et un cœur fondant sans stress de raté.

À l’heure de l’apéro, on ouvre machinalement un paquet de chips. Odeur d’huile un peu lourde, sel qui colle aux doigts… Pendant ce temps, au four, une plaque de roulés feuilletés au chorizo embaume déjà la cuisine de notes fumées et de fromage fondu.

Sous la pâte bien gonflée, une crème de chorizo épaisse, relevée juste ce qu’il faut, se mêle à l’emmental coulant, pendant que la roquette garde son croquant poivré. On parle, on sert les verres… et ces spirales dorées ont déjà fait oublier le saucisson ; reste à comprendre comment les préparer sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre ronde (≈ 230 g)

✅ 100 g de chorizo doux ou fort (sans peau) + 50 g de fromage frais à tartiner

✅ 15 g de skyr nature + 80 g d’emmental râpé

✅ 30 g de roquette fraîche + 1 jaune d’œuf et 1 c. à soupe de lait pour la dorure

Pourquoi ces roulés feuilletés au chorizo font oublier les chips

Ces roulés feuilletés au chorizo pour l’apéro cochent toutes les cases : croustillant, cœur fondant, parfum qui met tout le monde d’accord. Avec une simple pâte feuilletée pur beurre du commerce, on sort une douzaine de bouchées qui disparaissent souvent plus vite qu’un bol de chips.

On joue sur un trio gagnant : feuilletage bien développé, garniture épaisse qui ne fuit pas, roquette poivrée qui réveille le tout. Le temps de préchauffer le four, la plaque est déjà prête ; en une trentaine de minutes, on a un apéro maison qui fait passer les biscuits du placard au second plan.

La méthode inratable des roulés feuilletés au chorizo

Le secret commence dans le mixeur. On retire la peau du chorizo, on le coupe en morceaux, puis on le mixe avec le fromage frais et le skyr. On vise une crème homogène et épaisse, avec de très petits éclats de chorizo qui gardent de la mâche ; surtout pas une purée liquide qui détremperait la pâte.

Vient ensuite l’ordre des couches, capital pour des feuilletés apéritifs au chorizo bien croustillants. La pâte, toujours bien froide, est déroulée sur son papier. On étale la crème en couche fine en laissant 1 cm libre sur tout le pourtour. On parsème l’emmental, qui forme une barrière fondante, puis seulement la roquette par-dessus, à distance directe de la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer le chorizo sans peau avec le fromage frais et le skyr pour obtenir une crème épaisse et homogène, qui se tient bien sur la spatule. Technique : Dérouler la pâte bien froide, étaler la crème en laissant 1 cm libre, parsemer l’emmental puis répartir la roquette sur le fromage. Cuisson : Rouler en boudin serré, placer 10 à 15 min au frais, couper en tranches de 1,5 à 2 cm, disposer sur une plaque et dorer au jaune d’œuf mélangé au lait. Finition : Cuire 15 min à 180 °C jusqu’à ce que le feuilletage soit bien gonflé et doré ; servir tiède, quand le fromage reste fondant au centre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Pâte très froide, crème de chorizo épaisse et roquette déposée sur l’emmental évitent la détrempe. La chaleur du four fait gonfler les couches de beurre de la pâte, tandis que la garniture, peu aqueuse, reste bien en place et garde tout son fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de paprika fumé dans la crème et, à la sortie du four, un peu de roquette fraîche ciselée ou de zeste de citron pour un contraste encore plus vif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rouler et couper la pâte ramollie avec une garniture trop liquide ; les spirales s’écrasent, s’ouvrent à la cuisson et le feuilletage reste plat et mou.

Variantes et service malin pour vos roulés feuilletés au chorizo

Pour une version plus douce, on remplace une partie du chorizo par du poivron rouge grillé bien égoutté, sans changer les quantités de fromage et de roquette. On peut aussi troquer l’emmental contre du comté râpé, ou en mêler la moitié avec de la mozzarella pour un cœur très filant.

Ces roulés apéritifs au chorizo se servent tièdes sur une grande planche, entourés d’olives, de tomates cerises et d’une petite salade de roquette citronnée. D’ailleurs, on peut les préparer à l’avance, les rouler et les couper, puis les congeler crus sur une plaque ; il suffira de les cuire quelques minutes de plus, directement sortis du froid, pour un apéro qui change des chips à tout moment.