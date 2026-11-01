« Plus personne ne touche aux chips » : ces bouchées au comté et bacon misent sur ce pot qu’on a tous au frigo

À l’heure de l’apéro, ces madeleines salées au comté et bacon, préparées avec le pot de moutarde du frigo, remplacent les chips en quinze minutes chrono. Leur pâte et leur cuisson cachent pourtant deux gestes qui changent tout.

Plus personne ne touche aux chips : ces madeleines salées au comté et bacon se font avec le pot de moutarde du frigo

À l’ouverture du four, une odeur de beurre chaud, de comté fondu et de bacon fumé remplace aussitôt celle des chips. Sur la plaque, des madeleines salées longues comme des sticks, dorées et gonflées, attendent qu’on les picore.

On part pourtant d’ingrédients du quotidien : trois œufs, un reste de comté, quelques tranches de bacon et le pot de moutarde du frigo. La suite tient en deux gestes malins qui changent tout à l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 150 g de farine, 1 sachet de levure chimique

✅ 125 g de lait, 80 g de beurre fondu tiédi

✅ 100 g de comté râpé, 100 g de bacon fumé en petits morceaux

✅ 1 c. à soupe de moutarde, pincée de sel, poivre moulu

Pourquoi ces madeleines salées ringardisent les chips à l’apéro

Ces madeleines salées au comté et bacon affichent un ratio très gourmand : 200 g de garniture pour 150 g de farine. Le comté râpé fond en petites veines parfumées, le bacon fumé croque légèrement, et la moutarde apporte le peps qui manque souvent aux biscuits apéritifs classiques.

Préparer la pâte : le bon geste pour une mie ultra moelleuse

Pour qu’elles gonflent et restent moelleuses, on soigne surtout la pâte. Le beurre doit être fondu mais tiédi avant de rejoindre œufs, farine, levure chimique et moutarde ; le lait s’ajoute progressivement jusqu’à consistance lisse. On incorpore ensuite comté et bacon sans trop travailler la préparation, puis on laisse reposer 20 à 30 minutes au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fondre le beurre, le laisser tiédir, fouetter œufs, farine, levure, moutarde et lait. Technique : Incorporer beurre fondu, comté râpé, bacon en dés, un peu de sel et du poivre, sans trop mélanger. Cuisson : Beurrer le moule à madeleines allongées, remplir chaque empreinte aux deux tiers et enfourner 5 minutes à 220 °C. Finition : Baisser à 180 °C, cuire encore 8 à 10 minutes, laisser tiédir quelques minutes puis démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert La double cuisson 220 °C puis 180 °C fait tout : premier coup de chaud pour gonfler la bosse, deuxième temps doux pour garder une mie moelleuse et le comté encore fondant. ✨ Le twist gourmand : Griller le bacon à sec avant de l’ajouter et finir par un voile de comté sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter le beurre brûlant sur les œufs, la pâte trop travaillée et la cuisson prolongée qui les rend sèches.

Comment servir (et conserver) ces madeleines salées à l’apéro

Servies tièdes, ces madeleines remplacent sans effort les chips sur une planche avec radis, tomates cerises, jambon cru ou un simple bol de fromage blanc aux herbes. Froides, on les garde un jour en boîte hermétique et on les réchauffe quelques minutes au four doux.