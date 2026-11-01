Porc : si vous mettez encore de la crème, vous ratez cette cuisson vietnamienne ultra fondante

En remplaçant la crème par un caramel au gingembre, ce classique de porc mijoté se transforme en plat vietnamien ultra-fondant. De la première saisie à la sauce laquée, chaque geste compte pour réussir ce sucré-salé.

L’odeur chauffe doucement dans la cuisine : notes poivrées de gingembre frais, sucre qui dore au fond de la sauteuse, vapeur de sauce soja qui monte en volutes. Sur le feu, les cubes de porc se nappent peu à peu d’une pellicule ambrée, brillante, presque laquée.

Rien de crémeux, aucune moutarde à l’horizon ; pourtant, la viande ressort ultra-fondante, comme confite. Le secret vient d’Asie, où l’on préfère laisser fondre le porc dans un caramel au gingembre, sucré-salé et léger. Reste à maîtriser ce contraste entre croûte dorée et cœur moelleux…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g d’échine de porc désossée, en cubes d’environ 3 cm

✅ 70 à 80 g de sucre en poudre + 20 cl d’eau chaude (caramel à sec)

✅ 6 c. à soupe de sauce soja salée + 1 c. à soupe de nuoc-mâm

✅ 3 gousses d’ail, 20 g de gingembre frais, 1 oignon jaune, huile neutre, poivre noir

Le déclic : oublier la crème, adopter le caramel au gingembre

En France, on fait souvent mijoter le porc dans la crème ou la moutarde, avec des sauces riches qui rassasient vite. La version vietnamienne joue une autre carte : un sucré-salé brillant où le caramel remplace la graisse. L’échine, riche en collagène, devient fondante sans lourdeur.

Pas à pas : la méthode inratable du porc au caramel vietnamien

On coupe l’échine en gros cubes, on les sèche puis on les saisit à feu vif pour déclencher la réaction de Maillard. Vient ensuite le caramel à sec, déglacé à l’eau chaude, enrichi de sauce soja, nuoc-mâm, ail et gingembre frais : c’est lui qui transforme ce porc au caramel vietnamien au gingembre en plat fondant et laqué.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tailler l’échine, hacher ail et gingembre, émincer l’oignon, puis bien sécher les morceaux de porc au papier absorbant. Technique : Saisir le porc dans l’huile bien chaude, sans surcharger la sauteuse, jusqu’à obtenir une croûte dorée ; ajouter l’oignon, l’ail et le gingembre pour les faire légèrement caraméliser. Cuisson : Dans une casserole, faire fondre le sucre à sec jusqu’à une belle couleur ambrée, déglacer avec l’eau chaude, puis verser sur la viande avec sauce soja et nuoc-mâm. Finition : Couvrir et laisser mijoter à feu doux environ quarante-cinq minutes, en remuant parfois, jusqu’à viande ultra-tendre ; finir à découvert pour concentrer la sauce et obtenir un laquage brillant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert En partant d’une échine bien grillée, on garde la sauce assez fluide au début : le collagène fond pendant que le caramel réduit, jusqu’à velouter la viande. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, couper le feu, ajouter un trait de nuoc-mâm, couvrir et laisser reposer cinq minutes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pousser le feu pour aller plus vite : le caramel brûle, la sauce devient amère et la viande se resserre.

Twists vietnamiens & accompagnements qui changent tout

On sert ce porc avec un riz jasmin brûlant, des concombres croquants, des oignons nouveaux, sésame et un filet d’huile pimentée.