Les géomètres n'en peuvent plus de le répéter : curer un fossé en rejetant la terre de son côté en novembre change tout au Code civil

Curage improvisé, tas de terre rangé d’un seul côté : pour un fossé en limite de propriété, ce geste banal peut changer la mitoyenneté. Voici pourquoi les géomètres tirent la sonnette d’alarme.

Novembre, les pluies ont tassé la vase au fond du fossé qui sépare deux jardins. Le propriétaire le plus soigneux enfile ses bottes, sort la pelle, cure consciencieusement… puis déverse tout le tas de terre sur son propre talus, pour ne surtout pas salir chez le voisin. Geste poli, pense-t-on au fond du potager.

En réalité, les géomètres n’en peuvent plus de le répéter : ce tas bien rangé d’un seul côté d’un fossé en limite de propriété parle au Code civil. Il peut peser sur la mitoyenneté, l’addition du prochain curage et même un futur procès de voisinage. Autant savoir ce que l’article 666 cache derrière cette simple levée de terre.

Quand le tas de terre fait basculer la propriété du fossé

L’article 666 du Code civil prévoit que toute clôture entre deux terrains est présumée mitoyenne. Mais pour les fossés, une marque particulière change tout : si la levée de terre ou le rejet issu du curage se trouve d’un seul côté, le fossé est réputé appartenir exclusivement au propriétaire de ce côté-là. Si, au contraire, la terre est répartie des deux côtés, ou qu’il n’y a pas de levée visible, aucune présomption de non-mitoyenneté ne joue et le fossé reste, en principe, commun.

Rejeter toute la terre chez soi : la fausse bonne idée

Nous avons tous déjà eu ce réflexe “propre” : tout mettre chez soi pour ne pas déranger. Juridiquement, cela ne donne pourtant qu’une présomption, pas un titre. Un acte notarié, un plan de bornage établi par un géomètre-expert ou encore une prescription acquisitive trentenaire peuvent contredire ce simple indice. On ne devient pas propriétaire d’un fossé en maniant la pelle, et l’article 668 rappelle d’ailleurs que le voisin ne peut pas forcer la cession de la mitoyenneté si le fossé est reconnu privatif.

L’article 667 ajoute une autre pièce au puzzle : quand le fossé est mitoyen, l’entretien et le curage se font à frais communs, sauf si l’un des voisins renonce à la mitoyenneté. Cette porte de sortie se referme dès que le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux de pluie ; dans ce cas, chacun reste tenu d’entretenir. D’ailleurs, un tas de terre récent, même isolé, sera apprécié par un juge parmi d’autres éléments (anciens rejets, titres, témoignages) en cas de conflit.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Litiges évités Voisinage apaisé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En répartissant la terre des deux côtés du fossé et en notant par écrit l’accord avec le voisin, on neutralise la marque de non-mitoyenneté de l’article 666 et l’on dispose de preuves claires en cas de contestation. 💡 Le petit plus : joindre quelques photos datées des rives avant et après curage au petit accord signé entre voisins. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : curer le fossé sans prévenir, rejeter 100 % de la terre du même côté, ou le combler s’il évacue les eaux de pluie, en pensant que cela suffira à prouver sa propriété.

Les bons réflexes des géomètres avant de sortir la pelle

Avant tout curage, les professionnels conseillent trois gestes simples : ressortir l’acte de propriété et tout plan de bornage, observer les deux rives (photos à l’appui) pour repérer d’anciennes levées, puis prévenir le voisin et formaliser par écrit qui entretient quoi et comment la terre sera répartie. Si un doute sérieux subsiste sur la limite, un bornage contradictoire réalisé par un géomètre-expert, ou l’aide d’un conciliateur de justice, évite souvent que le fossé ne devienne un gouffre pour le portefeuille comme pour la bonne entente.