Les géomètres n'en peuvent plus de le répéter : curer un fossé en rejetant la terre de son côté en novembre change tout au Code civil
Curage improvisé, tas de terre rangé d’un seul côté : pour un fossé en limite de propriété, ce geste banal peut changer la mitoyenneté. Voici pourquoi les géomètres tirent la sonnette d’alarme.
Novembre, les pluies ont tassé la vase au fond du fossé qui sépare deux jardins. Le propriétaire le plus soigneux enfile ses bottes, sort la pelle, cure consciencieusement… puis déverse tout le tas de terre sur son propre talus, pour ne surtout pas salir chez le voisin. Geste poli, pense-t-on au fond du potager.
En réalité, les géomètres n’en peuvent plus de le répéter : ce tas bien rangé d’un seul côté d’un fossé en limite de propriété parle au Code civil. Il peut peser sur la mitoyenneté, l’addition du prochain curage et même un futur procès de voisinage. Autant savoir ce que l’article 666 cache derrière cette simple levée de terre.
Quand le tas de terre fait basculer la propriété du fossé
L’article 666 du Code civil prévoit que toute clôture entre deux terrains est présumée mitoyenne. Mais pour les fossés, une marque particulière change tout : si la levée de terre ou le rejet issu du curage se trouve d’un seul côté, le fossé est réputé appartenir exclusivement au propriétaire de ce côté-là. Si, au contraire, la terre est répartie des deux côtés, ou qu’il n’y a pas de levée visible, aucune présomption de non-mitoyenneté ne joue et le fossé reste, en principe, commun.
Rejeter toute la terre chez soi : la fausse bonne idée
Nous avons tous déjà eu ce réflexe “propre” : tout mettre chez soi pour ne pas déranger. Juridiquement, cela ne donne pourtant qu’une présomption, pas un titre. Un acte notarié, un plan de bornage établi par un géomètre-expert ou encore une prescription acquisitive trentenaire peuvent contredire ce simple indice. On ne devient pas propriétaire d’un fossé en maniant la pelle, et l’article 668 rappelle d’ailleurs que le voisin ne peut pas forcer la cession de la mitoyenneté si le fossé est reconnu privatif.
L’article 667 ajoute une autre pièce au puzzle : quand le fossé est mitoyen, l’entretien et le curage se font à frais communs, sauf si l’un des voisins renonce à la mitoyenneté. Cette porte de sortie se referme dès que le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux de pluie ; dans ce cas, chacun reste tenu d’entretenir. D’ailleurs, un tas de terre récent, même isolé, sera apprécié par un juge parmi d’autres éléments (anciens rejets, titres, témoignages) en cas de conflit.
Les bons réflexes des géomètres avant de sortir la pelle
Avant tout curage, les professionnels conseillent trois gestes simples : ressortir l’acte de propriété et tout plan de bornage, observer les deux rives (photos à l’appui) pour repérer d’anciennes levées, puis prévenir le voisin et formaliser par écrit qui entretient quoi et comment la terre sera répartie. Si un doute sérieux subsiste sur la limite, un bornage contradictoire réalisé par un géomètre-expert, ou l’aide d’un conciliateur de justice, évite souvent que le fossé ne devienne un gouffre pour le portefeuille comme pour la bonne entente.
En bref
- 🌧️ En novembre, un curage de fossé en limite de propriété relance la question de la mitoyenneté et des conséquences d’un tas de terre unilatéral.
- ⚖️ Le Code civil encadre la levée de terre d’un seul côté et influe sur la mitoyenneté du fossé et le partage des frais.
- 🧩 Les géomètres-experts partagent trois réflexes simples avant tout curage pour éviter qu’un fossé en limite de propriété ne se transforme en litige entre voisins.
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