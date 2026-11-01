Punaises diaboliques : pourquoi elles s'agglutinent sur les façades dès le mois d'octobre, et ce n'est pas pour se nourrir

À l’automne, la punaise diabolique quitte jardins et haies pour s’agglutiner sur volets et fenêtres, jusqu’à envahir certaines maisons. Que vient réellement chercher cet insecte invasif dans nos intérieurs, et comment limiter son installation sans paniquer ?

Fenêtres au soleil couvertes de petits boucliers bruns, volets qui bruissent dès qu’on les ouvre, odeur âcre dès qu’on écrase l’intruse… Chaque automne, la punaise diabolique s’invite dans nos intérieurs comme si la maison entière lui appartenait. De quoi transformer un simple changement de saison en vraie source de stress.

Originaire d’Asie de l’Est, cette punaise marbrée (Halyomorpha halys) a conquis nos jardins avant de tester nos salons. L’INRAE rappelle qu’elle « se nourrit au détriment de plus de 120 espèces de plantes hôtes sauvages ou cultivées » et qu’entre 2012 et 2019, elle « a conquis plus de 50 % des départements métropolitains ». Reste à comprendre pourquoi, précisément à l’automne, nos maisons deviennent son refuge préféré.

Pourquoi l’automne déclenche l’invasion de punaises diaboliques

Tout l’été, la punaise marbrée vit dehors, sur les arbres, les haies, les légumes, où elle pique les végétaux pour en aspirer la sève. Quand les jours raccourcissent et que les nuits se rafraîchissent, elle change de programme : elle est programmée pour chercher un abri sec, tempéré et stable. Les façades ensoleillées, les murs clairs et les toitures chauffées par le soleil de fin de saison l’attirent comme un aimant.

Une fois un bon refuge repéré, l’histoire s’emballe. La punaise émet des signaux chimiques qui encouragent ses congénères à la rejoindre. D’où ces grappes soudaines autour d’une fenêtre ou d’un volet. À l’intérieur, elle entre en « diapause hivernale » : son métabolisme ralentit, elle bouge peu et ne vient ni se nourrir de nos aliments ni se reproduire dans la maison.

Par où la punaise diabolique s’infiltre vraiment

Nous avons tous déjà pesté contre un joint de fenêtre fatigué ou une fissure qu’on remet à plus tard. Pour la punaise diabolique, ce sont des portes grandes ouvertes. La FREDON rappelle que « Il suffit d’un interstice de 2 millimètres pour que cet insecte s’infiltre. » Les trois grandes zones à surveiller sont :

les menuiseries : fenêtres, portes, coffres et sangles de volets ;

les aérations, bouches de VMC et grilles techniques ;

les fissures de façades et passages de câbles ou canalisations.

La punaise présente un fort « thigmotactisme positif » : elle aime le contact des parois et se glisse dans le moindre espace étroit. D’ailleurs, la naturopathe Emilie Kapps rappelle que « Les maisons qui ont un jardin ou celles situées dans des villes fleuries où il y a beaucoup de végétations sont sans doute plus exposées au risque de punaises diaboliques » (Santé Magazine). Protéger les ouvertures avec un calfeutrage soigné et des moustiquaires à mailles fines (moins de 2 mm) suffit souvent à casser sa trajectoire vers l’intérieur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Zones à traiter 3 points d’entrée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À l’automne, la punaise diabolique ne cherche pas à manger mais à hiverner. En colmatant les interstices de 2 mm et plus autour des fenêtres, portes, aérations et fissures de façade, on bloque ses couloirs d’accès favoris sans utiliser d’insecticide. 💡 Le petit plus : commencer par la façade la plus ensoleillée et proche du jardin, c’est souvent celle que les punaises testent en premier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : boucher une aération ou une VMC, ou écraser les punaises sur place, au risque de gêner la ventilation et de diffuser une odeur tenace.

Punaise diabolique dans la maison : que risque-t-on et que faire ?

Malgré son nom, la punaise diabolique reste inoffensive : elle ne pique pas, ne suce pas le sang et ne transmet pas de maladie connue. Le vrai problème vient de son odeur de défense, très forte si on l’écrase. Emilie Kapps le rappelle : « Mieux vaut éviter à tout prix de les écraser car l’odeur a la réputation d’être insupportable ». En cas de pullulation, l’Anses signale aussi un risque accru de rhinites ou de conjonctivites chez les personnes sensibles.

Le bon réflexe consiste à la déplacer, pas à la tuer. Un simple récipient et une feuille de papier permettent de la faire tomber dedans avant de la relâcher dehors, loin de la maison. Pour plusieurs individus, on peut les aspirer puis vider rapidement le sac ou le bac dans un sac fermé. En parallèle, un tour de la maison pour renforcer joints, moustiquaires et fissures évite que le scénario ne se répète chaque automne.