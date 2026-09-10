Façade sud : ce geste sur vos aérations avant le 25 septembre évite une invasion dans la maison

Entre le 10 et le 25 septembre, un drôle de ballet d’araignées, coccinelles et punaises se joue autour de la façade sud de votre maison. Et si la moustiquaire que votre voisin visse discrètement sur ses aérations n’avait rien à voir avec le froid, mais avec cette invasion annoncée ?

Le week-end suivant l’équinoxe d’automne, votre voisin sort la perceuse et grimpe sur une échelle le long de sa façade sud. Pas pour fixer une guirlande lumineuse, mais pour visser de la moustiquaire sur chaque grille d’aération, au millimètre près. De loin, on pense à une lubie anti-courant d’air.

Car ce rituel n’a presque rien à voir avec le froid qui arrive. Entre le 10 et le 25 septembre, après l’équinoxe, deux vagues se croisent autour de la maison : les grosses araignées mâles en pleine quête amoureuse, et les nuées de coccinelles et de punaises en repérage pour leur hivernage. Comprendre ce ballet discret permet d’agir au bon moment, sans chimie ni stress.

Entre araignées et coccinelles : la quinzaine où tout se joue

Dès la mi-septembre, les mâles de grosses araignées de maison, comme les tégénaires, ont quitté leurs toiles pour parcourir couloirs et salons. Ils ont traversé les pièces en soirée, parfois plusieurs mètres en une nuit, uniquement pour trouver une femelle. Ils ne fuient pas le froid, ils suivent un programme de reproduction très court. Et, surtout, ils passent par les interstices de portes et de fenêtres, pas par les grilles de façade.

Au même moment, d’autres acteurs, bien plus nombreux, s’invitent côté jardin. Les coccinelles, notamment la coccinelle asiatique, les punaises marron dites diaboliques et les perce-oreilles cherchent un mur sec, lumineux et tiède pour survivre à l’hiver. La façade sud joue alors le rôle de radiateur naturel : elle emmagasine la chaleur du jour et la relâche en fin d’après-midi, signal irrésistible pour ces insectes qui viennent s’y rassembler par dizaines.

Façade sud : pourquoi les aérations deviennent des aimants à insectes

Nous avons tous déjà ouvert un volet en octobre en découvrant une grappe de petites bêtes sur l’enduit clair. Une fois posées sur le mur chaud, elles explorent chaque fente : joints de fenêtres fatigués, coffres de volets roulants, gaines techniques mal bouchées, bas de porte mal ajusté. Les professionnels répètent que cette liste de points d’entrée revient d’une maison à l’autre, année après année.

Les aérations de la maison, surtout sur la façade la plus ensoleillée, font partie des rares ouvertures que l’on peut vraiment maîtriser. En y fixant une moustiquaire à maille assez serrée pour bloquer les adultes mais assez ouverte pour laisser respirer le mur, votre voisin coupe le chemin direct vers combles et doublages. Une maille trop fine, en revanche, s’encrasse vite, retient poussière et condensation et finit par nuire à la ventilation naturelle du logement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité au quotidien Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En ciblant les grilles d’aération de la façade sud juste après l’équinoxe, on coupe la voie royale des coccinelles et punaises en quête d’abri. La moustiquaire bloque physiquement leur passage, sans produit chimique ni odeur. 💡 Le petit plus : Choisir une moustiquaire vissée plutôt que simplement collée tient mieux dans le temps et supporte mieux le nettoyage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Boucher totalement l’aération ou cumuler les couches de moustiquaire au point de freiner nettement la circulation d’air.

Entre le 10 et le 25 septembre : les bons gestes à enchaîner

Le timing choisi par votre voisin n’a donc rien de fantaisiste. Tant que les nuits ne sont que légèrement fraîches, les insectes n’ont pas encore investi leurs cachettes d’hiver. Agir dans cette quinzaine, c’est empêcher durablement l’installation de colonies entières dans les murs plutôt que tenter de déloger des dizaines d’occupants déjà bien installés en novembre.

Concrètement, quelques minutes suffisent chaque fin de septembre pour sécuriser la maison :

Inspecter la façade sud , rebords de fenêtres et coffres de volets pour repérer les fentes.

, rebords de fenêtres et coffres de volets pour repérer les fentes. Poser ou vérifier la moustiquaire sur les aérations sans jamais les boucher complètement.

Remplacer les joints fatigués, ajouter un bas de porte en brosse et dégager feuilles ou bois collés au mur.