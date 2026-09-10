Jardiniers : ce faux trèfle que vous laissez pousser peut étouffer vos cultures, voici comment l'arrêter

Du printemps à l’automne, l’oxalis corniculé s’invite dans les jardins français et forme un tapis serré qui concurrence vos jeunes cultures. Comment ce faux trèfle s’installe-t-il aussi vite et que faire pour ne plus le laisser étouffer le potager ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Oxalis corniculata 🌸 Nom courant Oxalis corniculé, oxalide corniculée, faux trèfle 📏 Dimensions 5 à 15 cm de haut x 30 à 70 cm d’étalement ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, préfère les situations lumineuses ❄️ Rusticité Très rustique, jusqu’à environ -30 °C 🍂 Feuillage Persistant à semi-persistant, en trois folioles en forme de cœur

Au début du printemps, ce petit tapis de feuilles vertes en forme de cœur semble presque décoratif. On le laisse s’installer au pied des tomates ou entre les dalles, en pensant qu’un peu de verdure protégera le sol et limitera les “vraies” mauvaises herbes.

Quelques semaines plus tard, les jeunes salades végètent, les semis peinent à lever et le potager paraît comme verrouillé. Derrière cet air de trèfle sage, c’est en réalité l’oxalis corniculé qui a déjà pris la main, capable d’étouffer vos cultures si on le laisse faire.

Oxalis corniculé : le “faux trèfle” qui s’étale en tapis

Cette petite plante de la famille des Oxalidacées forme un coussin de 5 à 10 cm de haut, mais ses tiges rampantes ont vite tissé un tapis dense du printemps à l’automne. Elles courent au ras du sol, s’enracinent aux nœuds et ont colonisé en quelques saisons joints de pavés, bordures de massifs et planches de légumes. Partout en France, ce faux trèfle se comporte comme une adventice tenace.

Ses feuilles, composées de trois petits cœurs verts ou pourprés, sont plus fines que celles du trèfle blanc. À partir d’avril, de délicates fleurs jaune vif à cinq pétales se sont mises à illuminer le tapis. Puis sont apparues de fines gousses dressées : en mûrissant, elles ont éclaté et projeté les graines à plusieurs mètres, expliquant la vitesse de l’invasion.

Les erreurs qui lui ont déjà ouvert la porte du potager

Nous avons tous déjà laissé ce joli “trèfle” filer, en se disant qu’il protégerait le sol nu. En réalité, son tapis serre le sol, boit l’eau d’arrosage, capte la lumière et a coupé la nourriture de vos jeunes plants. Arraché à la va-vite, il a cassé net : ses racines très fines se sont brisées et chaque fragment est reparti. Quand un motoculteur ou une fraise ont été passés, le problème s’est souvent aggravé.

Mieux vaut désormais adopter des gestes précis :

arracher les jeunes plants après la pluie, avec un couteau ou une gouge fine, en retirant un maximum de racines ;

en pots et jardinières, enlever toute la motte quand l’oxalis a colonisé le substrat ;

pratiquer un sarclage très superficiel et régulier pour sectionner les plantules avant floraison ;

réserver le désherbage thermique aux joints de dalles et gravillons, en répétant les passages ;

aux joints de dalles et gravillons, en répétant les passages ; garder les produits à base d’acide pélargonique comme ultime recours, en respectant strictement les précautions d’emploi.

Mettre le jardin à l’abri : une défense douce mais constante

Pour reprendre vraiment la main, le plus efficace a été de priver l’oxalis de lumière là où l’on cultive. Un paillage de 5 à 7 cm (broyat, paille, feuilles mortes) couvre la terre entre les légumes et freine la germination. D’ailleurs, les parcelles restées vides ont été semées en engrais vert : au lieu d’un sol nu offert à l’oxalis, un voile de phacélie ou de seigle a occupé la place.

Dans les allées et au pied des haies, combler les interstices entre dalles et densifier les plantations a nettement réduit la pression au fil des années. On peut tolérer quelques touffes d’oxalis dans un coin peu cultivé, où ses fleurs nourrissent les insectes, mais dès que le tapis touche une rangée de semis, le signal est clair : intervention immédiate, avant qu’il ne recommence à étouffer le potager.