Nutella relégué au placard : cette pâte à tartiner maison fait changer d’avis les enfants en 3 goûters

En trois goûters, une pâte à tartiner maison noisette chocolat a réussi là où tous les discours échouaient avec mon fils accro au Nutella. Entre texture ultra-lisse et ingrédients simples, cette version sans huile de palme a fini par s’imposer sur la table du goûter.

Mon fils était sceptique, car « ce n’est pas le vrai » : après 3 goûters avec ma pâte à tartiner, il ne voulait plus entendre parler du Nutella

L’odeur des noisettes qui grillent au four, le chocolat au lait qui fond doucement, cette vapeur sucrée qui envahit la cuisine… Dès les premières minutes, on a l’impression d’ouvrir un pot culte. Sauf qu’ici, le pot est encore vide, et un enfant scrute la scène en répétant que « ce ne sera pas le vrai ».

La première cuillère est prudente, presque méfiante. La deuxième arrive plus vite, surtout quand la pâte à tartiner maison noisette chocolat se met à filer sur la tartine chaude. Au bout de trois goûters, le verdict tombe : le pot du commerce peut rester au placard ; cette version maison a gagné sa place sur la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de noisettes entières décortiquées

✅ 180 g de chocolat au lait pâtissier

✅ 20 g de cacao en poudre non sucré

✅ 70 g de sucre glace, 30 g d’huile neutre, fleur de sel, 1 c. à café de vanille

Pourquoi j’ai décidé de remplacer le Nutella (sans braquer mon fils)

En retournant les pots de pâte à tartiner, on réalise vite que le sucre représente souvent plus de la moitié du produit, avec seulement autour de 13 % de noisettes et de l’huile de palme. Même certains pots vantés par les étiquettes restent très caloriques, comme l’a rappelé UFC-Que Choisir.

L’idée n’est pourtant pas de bannir le goût d’enfance, mais de le reprendre en main : plus de noisettes, moins de sucre, zéro huile de palme et une texture aussi lisse que le célèbre original. À la maison, le pacte est simple : trois goûters pour tester ce Nutella maison ; ensuite, les enfants votent.

La recette de ma pâte à tartiner maison noisette-chocolat (type Nutella)

Tout se joue sur deux points : la torréfaction et le long mixage dans un robot puissant. À 150 °C, les noisettes dorent, libèrent un parfum de praliné et deviennent plus friables. Tièdes, elles se transforment peu à peu en purée brillante qui rappelle un praliné de pâtissier.

Le chocolat au lait fondu, le cacao en poudre, le sucre glace et l’huile neutre viennent ensuite enrober cette purée de noisettes. On mixe encore jusqu’à obtenir une pâte parfaitement homogène. À chaud, elle semble fluide ; en refroidissant, elle prend exactement la consistance d’une pâte à tartiner du commerce, avec un goût de noisette bien plus franc.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 150 °C. Étaler les noisettes sur une plaque et les torréfier 15 à 20 minutes, en remuant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées et parfumées. Technique : Laisser tiédir, frotter dans un torchon pour ôter la plupart des peaux. Mixer longuement jusqu’à obtenir une purée de noisettes très lisse, en raclant souvent les parois. Cuisson : Faire fondre doucement le chocolat au lait. L’ajouter dans le robot avec le cacao, le sucre glace, l’huile, le sel et la vanille, puis mixer jusqu’à texture parfaitement homogène. Finition : Ajuster avec un filet d’huile si la pâte paraît trop épaisse. Verser tiède dans un pot propre, fermer et laisser figer à température ambiante avant le goûter.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 30 min + repos 🔍 Le secret de l’expert La torréfaction chauffe les noisettes, concentre les arômes et facilite la libération de leur huile. En mixant longtemps, on obtient une émulsion où noisettes, sucre et cacao sont enrobés de matière grasse : les grains disparaissent sous la langue, la pâte devient lisse, brillante, fondante, sans additifs ni huile de palme. ✨ Le twist gourmand : Remplacer 60 g de chocolat au lait par 60 g de chocolat noir pour une version plus cacaotée, et ajouter une pincée de fleur de sel sur la tartine au moment de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter de l’eau, du lait ou de la crème pour fluidifier, ou arrêter le mixage trop tôt : la pâte durcit, peut trancher et reste granuleuse, ce qui rappelle trop peu le “vrai” aux enfants.

Variantes gourmandes & idées pour le goûter

Pour une version moins sucrée, on peut réduire légèrement le sucre glace ; pour un goût plus corsé, augmenter un peu le cacao. La pâte se conserve deux semaines dans un pot en verre hermétique, à l’abri de la chaleur ; le réfrigérateur la durcit, il suffit alors de sortir le pot en avance.

Au premier goûter, on la sert sur une baguette grillée ; au deuxième, sur des crêpes tièdes ; au troisième, on propose un jeu à l’aveugle entre pot maison et pot industriel. Avec une brioche moelleuse, quelques rondelles de banane ou des quartiers de pomme croquante, le camp maison l’emporte souvent sans discussion.