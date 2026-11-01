Je ne fais plus jamais mes cookies au four : cette cuisson express les rend ultra fondants en quelques minutes

Fini les fournées interminables de biscuits secs : un cookie géant au beurre noisette cuit directement à la poêle, sans four. En quelques minutes à feu doux, la vapeur sous couvercle laisse un cœur ultra fondant que l’on déguste à la cuillère.

Une odeur chaude de beurre noisette qui grésille dans la poêle, le chocolat qui commence à couler, la surface à peine figée : en quelques minutes, la cuisine sent le biscuit tout juste cuit, sans four ni préchauffage. Tout se joue devant soi, dans ce disque doré qui gonfle doucement sur les bords.

Après des fournées de cookies trop secs ou aplatis, on change de camp : un cookie géant au beurre noisette, cuit à la poêle et servi à la cuillère. Feu doux et couvercle créent un effet d’étuve qui laisse un cœur presque cru, une vraie texture mi-cuite à partager.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le beurre noisette : 100 g de beurre doux

✅ Pour la base sucrée : 60 g de cassonade, 50 g de sucre blanc, 1 œuf entier, 1 c. à café de vanille liquide

✅ Pour la pâte : 180 g de farine de blé T55, 1/2 sachet (5 g) de levure chimique, 1 pincée de fleur de sel

✅ Pour la gourmandise : 100 g de pépites de chocolat noir, 20 g de noisettes torréfiées concassées (optionnel)

Pourquoi je ne cuis plus mes cookies au four

Les cookies au four exigent plaques, préchauffage à 180 °C et finissent secs sur les bords, pâles au centre. Avec la cuisson à la poêle, tout se contrôle à vue. Le beurre noisette, plus concentré en arômes, parfume la pâte, tandis que la chaleur douce par dessous forme une fine croûte dorée sans dessécher l’intérieur. En un seul geste, on obtient un cookie géant à partager, bluffant pour quelques euros seulement.

La méthode du cookie géant au beurre noisette à la poêle

Pour garder une pâte épaisse, on la travaille à peine : on amalgame simplement poudres et pépites de chocolat noir. Dans une poêle antiadhésive froide, on étale la boule en disque régulier. Feu très doux, couvercle bien ajusté : la vapeur agit comme un mini-four humide (effet d’étuve avec le couvercle) et empêche le dessous de brûler avant que le cœur soit cuit. On obtient ainsi un cookie géant au beurre noisette à la poêle, croustillant dehors et au cœur fondant après un court temps de repos.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire fondre les 100 g de beurre à feu moyen jusqu’à couleur noisette, verser dans un bol et laisser tiédir. Technique : Mélanger beurre tiédi, cassonade et sucre blanc, ajouter œuf et vanille, puis incorporer farine, levure et sel sans trop travailler. Cuisson : Former une boule de pâte, la poser dans une poêle antiadhésive froide, l’aplatir en disque épais, couvrir et cuire 7 à 8 minutes à feu très doux. Finition : Quand les bords dorent et se décollent légèrement, couper le feu, laisser reposer 5 minutes, ajouter un peu de fleur de sel et servir directement dans la poêle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le beurre noisette, obtenu grâce à la réaction de Maillard, concentre arômes et matière grasse, la pâte caramélise mieux. Avec le couvercle, la vapeur cuit le dessus en douceur et préserve un cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez noisettes torréfiées et une boule de glace vanille au centre du cookie brûlant : contraste chaud-froid garanti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de monter le feu pour aller vite : le dessous brûle avant que le centre ne cuise.

Service & temps de repos pour un cookie géant à partager

Ce cookie se savoure tiède, à la cuillère, directement dans la poêle, comme un dessert de partage. En prolongeant le temps de repos couvert à 10 minutes, la texture se rapproche d’un gâteau moelleux, tout en gardant un centre délicieusement fondant.