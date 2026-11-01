Il laissait ses frênes toucher la ligne téléphonique sans s'en soucier : trois ans plus tard, c'est un recommandé du maire qui est tombé

En laissant ses frênes du bord de terrain pousser dans la ligne téléphonique, ce propriétaire pensait que l’opérateur ferait le travail. Quand un recommandé tombe, l’article L51 et la question de l’élagage changent soudain les règles du jeu.

Les grands frênes bordaient le terrain, dessinant une belle coulisse d’ombre l’été. À force de pousser, leurs branches ont fini par se mêler au fil du téléphone. Le propriétaire n’y voyait aucun problème : le câble appartient à l’opérateur, donc l’entretien aussi, pensait‑il.

Quelques années plus tard, c’est un courrier recommandé qui est arrivé dans la boîte aux lettres. À l’intérieur, un rappel sec de l’article L51 du Code des postes et des communications électroniques, et un délai pour faire élaguer les arbres. Qui doit vraiment payer, et comment agir sans sacrifier ses frênes ?

Frênes et ligne téléphonique : ce que la loi vous impose

Derrière ce scénario très courant, la règle est claire : l’élagage autour d’une ligne téléphonique ou de fibre revient au propriétaire du terrain, à son fermier ou à leurs représentants. L’article L51 classe le débroussaillage, la coupe d’herbe, la taille et l’abattage parmi leurs obligations, même si le câble passe au‑dessus du chemin ou chez le voisin.

La loi a été pensée pour éviter les câbles abîmés et les lignes coupées, mais aussi pour préparer le déploiement de nouveaux réseaux, comme la fibre. Un alignement de frênes déjà dans l’axe peut donc devoir être repris avant même que le prochain câble soit tiré, avec un chantier qui sera, là encore, à votre charge.

Quand le recommandé tombe : reconnaître l’alerte et garder la main

Nous avons tous déjà remis à plus tard une taille d’arbre jugée un peu acrobatique. Mais le jour où le recommandé arrive, chaque détail compte. S’il vient de l’opérateur, il signale le risque et annonce parfois une intervention possible. S’il émane du maire, il s’agit d’une mise en demeure envoyée au nom de l’État, avec un délai d’environ quinze jours avant que l’opérateur ne soit saisi.

La bonne réaction tient en quelques gestes simples. Lire le courrier jusqu’au bout, appeler la mairie pour vérifier l’échéance réelle, puis programmer l’élagage avant la date butoir. Pour de grands frênes proches d’un câble, mieux vaut confier la coupe à un élagueur professionnel, qui agira comme représentant légal du propriétaire aux yeux du texte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Tranquillité au jardin Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous respectez la loi, sécurisez le réseau et évitez les interventions d’office coûteuses. 💡 Le petit plus : Demander plusieurs devis d’élagage avant l’échéance limite aide à garder la main sur le budget. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser dormir les courriers en pensant que l’opérateur paiera forcément à votre place.

Mettre ses frênes à distance des câbles, sans perdre leur ombre

Pour éviter ces sueurs froides, la meilleure arme reste la routine. Une fois par an, idéalement en fin d’hiver ou à la fin de l’été, faire le tour des limites de parcelle et repérer les branches qui frôlent déjà les poteaux ou les fils.

Pour des frênes de belle taille, quelques réflexes suffisent à concilier sécurité du réseau et beauté de l’alignement :

Tailler régulièrement les jeunes pousses qui s’orientent vers la ligne, plutôt que d’attendre de grosses branches.

Éviter l’étêtage brutal, qui fragilise le frêne et multiplie les rejets dangereux.

Sur une parcelle louée, prévoir noir sur blanc qui prend en charge l’élagage le long des câbles.