Les maraîchers n'en peuvent plus de le répéter : ce réflexe sur les carottes après les pluies d'octobre évite le pourrissement

Entre carottes qui ramollissent et betteraves tachées, l’automne pluvieux met vos légumes-racines à rude épreuve au potager comme en cave. Quels gestes simples éviteront à votre récolte de finir sous les moisissures ?

Vous tirez une carotte du sol détrempé et, au lieu d’un beau croquant orange, c’est une racine molle, fendue, parfois déjà tachetée… Quand l’automne arrose le potager plusieurs jours d’affilée, les rangs de betteraves, navets ou panais se transforment vite en terrain de jeu pour les champignons.

La bonne nouvelle, c’est qu’en ajustant simplement l’humidité, du sol jusqu’à la cave, il est possible de sauver la majorité de ces précieux légumes-racines. Quelques gestes d’inspection, un peu de drainage doux et une conservation maline suffisent à tenir les moisissures à distance.

Au potager : repérer quand vos légumes-racines baignent trop

Après plusieurs jours de pluie, commencez par regarder le sol. S’il y a des flaques entre les rangs ou si vos pas s’enfoncent et se remplissent d’eau, le terrain est saturé. Les experts du Parisien rappellent qu’un sol gorgé d’eau ne doit pas être travaillé : il se tasse et évacue encore moins l’humidité. Test simple : prenez une poignée de terre et pressez-la. Si elle forme une boule collante, on attend qu’elle ressuyait.

D’ailleurs, les feuilles racontent beaucoup. Feuillage plaqué au sol, collets entourés de débris, débuts de jaunissement… Autant de signes qu’il faut dégager délicatement les bases des plants, retirer feuilles mortes et paillage collé contre le collet pour laisser l’air circuler.

Limiter l’excès d’eau sans agresser le sol

Nous avons tous déjà continué à arroser “par habitude”. En automne humide, c’est le meilleur moyen de noyer les racines. Surveillez l’état de la terre : tant qu’elle reste fraîche et sombre en surface, on coupe l’arrosage. Si l’eau stagne entre les rangs, tracez seulement de petites rigoles en surface pour guider l’eau plus loin, sans retourner la terre en profondeur.

Côté paillage, une couche trop épaisse agit comme une éponge froide. Allégez-la autour des légumes-racines pendant les épisodes pluvieux pour éviter une cloche permanente d’humidité au niveau du collet. Les spécialistes de la conservation le constatent aussi en cuisine : des légumes qui trempent dans une eau stagnante ramollissent vite et deviennent un paradis pour moisissures et bactéries.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Pertes de récolte évitées Très élevées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En cassant l’eau stagnante au potager (rigoles, paillage allégé) puis en récoltant et stockant seulement des racines saines, on enlève aux champignons ce dont ils ont besoin : saturation en eau, blessures et contact direct entre légumes. 💡 Le petit plus : pour les légumes-racines déjà au réfrigérateur, Top Santé rappelle que « Glisser une feuille de papier absorbant bac à légumes réfrigérateur au fond du tiroir agit comme un tampon » et limite l’humidité. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : stocker des racines déjà molles ou blessées avec les autres, surtout dans un sol gorgé d’eau ou un sable détrempé : une seule racine malade peut contaminer tout le lot.

Récolte et cave : le juste milieu pour garder vos racines longtemps

Dès qu’une fenêtre sans pluie se présente, arrachez en priorité les légumes arrivés à maturité, fendus ou suspects. L’article du Parisien conseille de les laisser ressuyer quelques heures, à l’abri mais bien ventilés, puis de retirer immédiatement les racines molles ou abîmées pour ne pas contaminer les autres.

Pour la suite, une cave ou un cellier frais, sombre, et une caisse de sable légèrement humide font merveille : on alterne couches de sable propre et légumes sans qu’ils se touchent, ce qui limite la propagation des pourritures. Un contrôle rapide chaque mois, avec retrait des racines douteuses, suffit à garder vos légumes-racines au meilleur de leur forme tout l’hiver.