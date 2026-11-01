Il a laissé le vieux nid pour ne pas déranger : pourquoi aucune mésange n'est venue s'abriter dans son nichoir dès le gel de novembre
Au premier gel, son nichoir à mésanges est resté vide malgré le vieux nid soigneusement laissé en place. Que révèle ce silence glacé sur l’entretien d’un abri hivernal ?
Au fond du jardin, le nichoir à mésanges gardait encore son vieux nid. Par peur de déranger, le propriétaire a décidé de le laisser, persuadé qu’il tiendrait chaud aux oiseaux. Au premier gel pourtant, aucune petite silhouette n’est venue s’y blottir.
Cette scène parle à beaucoup de jardiniers qui ont installé un nichoir à mésanges pour aider les mésanges bleues ou charbonnières. Nous avons tous déjà hésité : garder ce matelas de plumes, ou tout vider à l’automne ? La réponse tient autant au confort des oiseaux qu’à leur santé.
Pourquoi le vieux nid a fait fuir les mésanges
Pour les passereaux, un nichoir n’est pas un grenier, mais une chambre neuve chaque année. Les mésanges reconstruisent systématiquement un nid frais, plutôt que de réutiliser l’ancien. Laisser le vieux nid ne les rassure pas : il donne l’impression d’un logement occupé, étroit et déjà souillé.
Ce vieux coussin de mousse et de plumes réduit aussi le volume disponible. D’ailleurs, la LPO recommande au moins 15 cm entre le bas du trou d’envol et le fond du nichoir. Si les nids s’empilent, les oisillons se retrouvent trop haut, plus exposés aux chutes et aux prédateurs.
Vider le nichoir : le bon moment, pas la bonne intention
La LPO conseille de nettoyer le nichoir une fois par an, juste après la reproduction, entre fin septembre et début octobre. On parle bien ici du nichoir, pas des nids naturels protégés.
Nous avons tous déjà repoussé ce ménage en nous disant qu’on le ferait en février. Problème : les mésanges repèrent leur site de nidification très tôt, parfois dès la fin de l’hiver. Ouvrir la boîte à ce moment peut déloger un couple en repérage, voire un début de nid.
Nettoyer son nichoir à mésanges pas à pas
Avant toute chose, il faut s’assurer que le nichoir est libre : observer au crépuscule, écouter, puis tapoter légèrement le support pour prévenir un éventuel occupant. Si rien ne bouge, on enlève tout l’ancien nid, on brosse l’intérieur, puis on rince à l’eau très chaude, sans produit chimique.
- Laisser sécher le nichoir au moins 24 h à l’abri avant de le remettre en place.
- Le refixer entre 2 et 3 m de haut, trou d’envol vers le sud ou le sud-est, à l’écart des branches gênantes.
- Éviter l’eau de Javel et ne pas ouvrir un nichoir où un oiseau vient déjà dormir en plein hiver.
En bref
- ❄️ Au premier gel, un jardinier constate son nichoir à mésanges désert après avoir laissé le vieux nid, alors que la LPO recommande autre timing.
- ⚠️ Les spécialistes expliquent les risques d’un ancien nid trop haut, encombré de parasites, et détaillent la bonne période pour intervenir sans déranger.
- 🐦 Un pas-à-pas simple montre comment rendre le nichoir plus accueillant en hiver, tout en réservant une surprise sur le rôle réel du vieux nid.
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