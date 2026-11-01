« Je vidais la cendre de mon poêle chaque hiver » : pourquoi le feuillage de mes hortensias et rosiers a jauni dès le mois de mars

Tout l’hiver, la cendre du poêle à granulés a été répandue au jardin au pied des massifs, comme un engrais miracle. Quand les feuillages ont jauni d’un coup, le doute s’est installé.

Vous avez vidé tout l’hiver le cendrier du poêle au pied des rosiers, des heuchères ou des hortensias, persuadé de leur offrir un « petit engrais maison ». Puis, sans prévenir, les feuillages ont pâli, les nervures sont restées vertes, et le massif a pris cette teinte jaune triste dès les premiers froids.

Ce scénario a déjà gâché bien des bordures, surtout quand la cendre de poêle à granulés a été étalée partout au jardin. Ce qui semblait un geste écologique a en réalité bousculé la chimie du sol. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des explications très claires… et des solutions.

Quand la cendre fait virer vos massifs au jaune

Sur un sol un peu lourd, argileux ou déjà calcaire, des apports répétés de cendre ont vite fait grimper le pH du sol. Un terrain ordinaire autour de 6,5 est alors passé au‑delà de 8, comme l’ont constaté de nombreux jardiniers après des épandages « généreux ». Les plantes ont continué à pousser, mais au ralenti.

Le feuillage a jauni entre les nervures qui restaient vertes, signe typique de chlorose liée à un fer devenu inaccessible. Ce n’est ni le froid ni un manque d’engrais qui a déclenché cela, mais la nature même de ce que l’on a apporté au pied des massifs.

Ce que cachent vraiment les cendres du poêle à granulés

Nous avons tous déjà pensé que la cendre nourrissait la terre comme un compost sec. En réalité, ces poussières grises se comportent comme une « petite chaux » très active, riche en calcium et en sels minéraux. Celles issues des granulés, brûlés à haute température, sont encore plus fines et alcalines que les cendres de bois bûche.

Résultat : la cendre, surtout étalée en couche épaisse ou trop souvent, a fait monter brutalement le pH et a bloqué l’absorption du fer. Sur un sol déjà calcaire ou lourd et peu drainé, l’effet a été décuplé, avec en première ligne les plantes de terre de bruyère comme rhododendrons, azalées, camélias ou hortensias bleus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 4/10 Dose maximale conseillée 100 g/m²/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En restant sous 100 g de cendre sèche par mètre carré et par an, on apporte juste assez de calcium et de potasse pour corriger un sol acide sans faire bondir le pH. Les nutriments restent disponibles, les racines ne sont pas brûlées et le feuillage garde son vert profond. 💡 Le petit plus : tamiser la cendre froide puis la mélanger à du compost avant épandage dilue son effet alcalin et permet une répartition beaucoup plus douce au pied des plantes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vider tout l’hiver le cendrier en couche blanche autour des massifs, surtout sur sol calcaire ou au pied des plantes de terre de bruyère : le pH grimpe, le fer se bloque et les massifs jaunissent dès l’hiver suivant.

Rattraper et prévenir le jaunissement de vos massifs

Premier réflexe quand les dégâts sont là : arrêter tout apport de cendre, y compris au compost. Il est utile de griffer la surface, de retirer la croûte blanchâtre, puis d’apporter une bonne couche de compost mûr ou de paillis légèrement acide, comme les écorces de pin.

D’ailleurs, un test de pH acheté en jardinerie a déjà permis à beaucoup de jardiniers de vérifier que leur sol était devenu trop alcalin. La suite est simple : garder la cendre pour les sols franchement acides, ne pas dépasser 1 poignée par mètre carré en fin d’hiver et l’utiliser seulement au pied de rosiers ou au potager, loin des plantes acidophiles.