Les arboriculteurs n'en peuvent plus de le répéter : ce geste d'octobre sur le tronc du pommier piège le ver bien mieux que le ramassage

Vous jetez vos pommes véreuses en pensant avoir réglé le problème, alors que le ver des pommes s’est déjà réfugié dans le tronc du pommier. En plein automne, un simple piège en carton ondulé pourrait pourtant changer le sort de votre prochaine récolte.

Sur la table de la cuisine, le panier de pommes fraîchement cueillies sent encore le verger. En triant, on repère ces fruits avec un minuscule trou noir, un peu de poussière brune… Réflexe habituel : on les jette au seau à compost, rassuré d’avoir « supprimé le problème ».

En réalité, au moment où la pomme tombe, la larve de carpocapse a souvent déjà quitté la chair pour gagner le tronc du pommier. C’est là, dans les replis de l’écorce, qu’elle passe l’hiver. Et un vieux geste avec un simple morceau de carton change complètement la donne.

Ce petit trou noir signe un ver déjà réfugié sur le tronc

Ce trou sombre, parfois entouré d’une petite sciure brune, est la signature du carpocapse des pommes et des poires. Sa chenille a creusé une galerie jusqu’au cœur du fruit, s’est nourrie des pépins, puis est ressortie discrètement. Quand on ouvre la pomme, on retrouve souvent cette galerie brunâtre.

Après cette phase gourmande, la larve a cherché un abri sûr. Elle est descendue le long des branches, puis du tronc du pommier, pour se glisser dans la moindre fissure d’écorce. Là, elle s’est installée en diapause, pause hivernale, en attendant de devenir papillon au printemps suivant.

Pourquoi le tronc devient l’hôtel d’hiver du ver des pommes

Nous avons tous déjà négligé le tronc, concentrés sur les fruits tombés. Pour la larve, un vieux tronc crevassé ressemble à un immeuble grand luxe : fentes étroites, zones sèches, abri des prédateurs et du gel. Pendant que l’on ramasse consciencieusement les pommes véreuses au sol, la plupart des futures générations dorment déjà bien au chaud dans ces replis invisibles.

Les arboriculteurs ont donc utilisé cette manie à leur avantage grâce au carton ondulé. En octobre, on enroule une bande de 20 à 30 cm de haut autour du tronc, maintenue avec une simple ficelle. Ses alvéoles imitent à la perfection les crevasses de l’écorce ; les larves s’y regroupent d’elles‑mêmes pour hiverner.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Temps par arbre 5 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le piège attire les larves de carpocapse dans les alvéoles du carton ; brûlé avant mars, il élimine ces futurs papillons sans aucun insecticide. 💡 Le petit plus : Installer aussi le carton sur un poirier voisin limite les dégâts sur l’ensemble du verger. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : oublier de retirer le carton ou le mettre au compost : les larves finiront leur cycle et reviendront dans vos fruits.

Le bon rituel d’automne pour protéger la prochaine récolte

Concrètement, ce piège en carton ondulé sur le tronc du pommier se met en place en minutes. Le plus simple est d’en faire un rituel chaque année, juste après la récolte. Trois étapes suffisent pour casser le cycle du ver des pommes :

poser la bande de carton en octobre, à hauteur d’homme, bien au contact de l’écorce ;

laisser le piège tout l’hiver, sans le détremper ;

avant mars, retirer le carton et le brûler entièrement.

Répétée chaque saison, cette habitude réduit peu à peu la pression du carpocapse. Associée au ramassage régulier des fruits tombés, à quelques nichoirs à mésanges près du verger et, si besoin, à des pièges à phéromones au printemps, elle offre des pommes bien plus saines… sans pulvériser le moindre pesticide.

Sources Mon Jardin Ma Maison

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