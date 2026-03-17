Pièges à phéromones : ce placement précis dans votre verger bloque les vers tout l’été dans vos pommes et poires

Dans bien des vergers familiaux, les pièges à carpocapse sont suspendus au hasard et la récolte reste véreuse. Ce guide montre quand et où les placer pour sauver pommes et poires.

Vous avez investi dans des pièges à phéromones, vous les avez accrochés un peu partout dans le verger, et pourtant vos pommes et vos poires hébergent toujours des vers. Le problème vient souvent moins du produit que de son emplacement, posé au hasard sur la première branche accessible.

Le responsable, le carpocapse, est un petit papillon nocturne dont les larves creusent des galeries dans la chair des fruits. Pour qu’un piège fonctionne vraiment, il doit se trouver au bon endroit dans l’arbre, au bon moment et en nombre raisonnable. Un détail de placement change tout.

Où placer les pièges à carpocapse : orientation et hauteur idéales

Pour un verger de pommiers et poiriers, le point clé est l’orientation. Le piège se fixe exclusivement sur le côté sud-ouest de l’arbre. Cette face profite des vents doux dominants et du soleil de l’après-midi, qui réchauffent la capsule et aident la phéromone à se diffuser dans tout le feuillage.

La hauteur n’est pas au hasard non plus. Installez le piège entre 1,5 et 2 mètres du sol, dans le véritable couloir de vol des papillons, où les adultes patrouillent à la recherche d’un partenaire. Accrochez-le dans la masse foliaire, mais avec un peu d’espace autour pour que les papillons puissent tourner facilement.

Combien de pièges dans le verger, et quand les installer

Multiplier les pièges n’augmente pas la protection. Pour un verger familial, la règle simple est de prévoir un piège pour deux ou trois arbres, ce qui couvre environ 100 m² quand il est positionné au centre du groupe. Un arbre vraiment isolé, loin des autres, peut recevoir son propre piège.

Le calendrier joue aussi un rôle décisif. Les dispositifs de confusion sexuelle se posent dès le retour du printemps, généralement vers la fin du mois de mars selon la région, bien avant que les fruits se forment. Les autres sources indiquent une période de vols allant de mi-mai à fin août : attendre cette fenêtre pour commencer l’installation revient souvent à laisser les premiers accouplements se dérouler tranquillement.

Surveiller les captures et couper le cycle du ver

Une fois le piège en place, la vigilance continue. Inspectez l’intérieur deux fois par semaine et notez les captures. Lorsque vous atteignez le seuil de cinq papillons en sept jours, la pression du carpocapse devient forte et il faut compléter la stratégie sans tarder pour sauver la récolte.

À ce stade, certains gestes mécaniques font vraiment la différence :

Enrouler des bandes de carton ondulé d’une vingtaine de centimètres autour des troncs, à mi-hauteur, puis les retirer et les détruire régulièrement.

Ramasser systématiquement les fruits véreux tombés au sol et les éliminer loin du verger.

Protéger les petits arbres avec un filet anti-insectes à mailles fines après la floraison.