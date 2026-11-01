Les gardes forestiers n'en peuvent plus de le répéter : laisser sa citrouille d'Halloween au jardin en novembre menace les hérissons

Elles finissent souvent à la poubelle ou pourrissent au fond du jardin, alors qu’une citrouille d’Halloween peut nourrir le sol. Encore faut-il la recycler sans mettre hérissons et autres visiteurs nocturnes en danger.

Le 1er novembre, les sourires grimaçants se fanent et les citrouilles creusées s’entassent sur le pas de la porte. Par habitude, beaucoup finissent à la poubelle… ou abandonnées au fond du jardin, « pour les animaux ».

Des gardes forestiers rappellent pourtant que cette chair très sucrée a provoqué diarrhées et déshydratation chez des hérissons en pré-hibernation, tandis que les citrouilles pourrissantes ont déjà attiré des rats. Bonne nouvelle : votre jardin a une bien meilleure utilisation pour elles.

Première étape : préparer votre citrouille d’Halloween au recyclage

Commencez par « déshabiller » la citrouille. Retirez bougies, autocollants, fils, yeux en plastique, restes de cire, et grattez doucement la peinture. Si elle est entièrement vernie ou couverte de paillettes, direction les ordures ménagères, pas le compost.

Observez ensuite son état. Une citrouille encore ferme peut prolonger quelques jours la décoration sur la terrasse, entourée de feuilles et de pommes de pin. Dès qu’elle ramollit, se perce ou moisit, elle doit rejoindre le circuit de recyclage du jardin.

Le compost : le réflexe zéro risque pour la faune

Pour recycler sa citrouille d’Halloween au jardin, le réflexe le plus simple reste le composteur. Chair et peau, très riches en eau, potassium et phosphore, nourrissent les micro-organismes qui transforment peu à peu ce légume en humus fertile.

Nous avons tous déjà laissé un gros morceau de courge au compost en pensant bien faire. Mieux vaut la découper en petits cubes et les mélanger à des matières sèches : feuilles mortes, brindilles broyées, carton brun non imprimé. Sans composteur, déposez simplement les morceaux propres dans le bac à biodéchets de la commune. Pour les oiseaux, limitez-vous à quelques graines propres et non salées dans une mangeoire, jamais à des quartiers entiers au sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Déchets valorisés Jusqu’à 100 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La citrouille est une matière organique riche qui, une fois découpée et mêlée à des déchets secs, se décompose vite en compost ou en engrais sans attirer les rats ni fragiliser les hérissons. 💡 Le petit plus : profiter de la découpe pour garder quelques graines, à sécher puis semer au printemps, offre de nouvelles citrouilles gratuites à l’automne. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser la citrouille entière pourrir au sol « pour nourrir les animaux », ou jeter au compost une citrouille peinte ou pailletée, source de pollution et de troubles digestifs pour la faune.

Graines et tranchée d’engrais : une citrouille qui prépare l’an prochain

Au potager, la chair cuite par le froid peut aussi devenir un engrais naturel. Sur une parcelle libre, creusez une petite tranchée d’environ 20 cm, déposez des morceaux de citrouille bien nettoyés, recouvrez de terre et tassez légèrement. Évitez d’en enterrer une grosse quantité au même endroit, au pied des arbustes, ni en surface comme paillage : la chair humide pourrit et attire les nuisibles.

Pendant la découpe, gardez quelques graines, rincez-les et faites-les sécher plusieurs jours sur du papier. Glissées ensuite dans une enveloppe en papier, elles attendront le printemps. Pour programmer vos futures citrouilles d’automne :

comptez 90 à 120 jours entre semis et récolte ;

semez sous abri fin mars-avril, en pleine terre entre mai et juin ;

attendez un sol à 18–25 °C pour une bonne levée.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Citrouilles d’automne bien rondes : ce calendrier de semis ignoré qui peut ruiner toute votre récolte»