Hérisson dans votre jardin cet automne : cette habitude de ménage peut le condamner sans que vous le voyiez

Dans votre jardin en automne, un simple tas de feuilles peut abriter un hérisson d’Europe en hibernation. Du râteau au feu de branches, certains réflexes risquent pourtant de le blesser gravement.

En automne, les feuilles s’entassent, les tas de branches grandissent et l’on rêve d’un jardin impeccable avant l’hiver. Râteau et débroussailleuse attendent le grand ménage.

Ce décor très familier cache pourtant un invité discret : le hérisson d’Europe, qui choisit justement ces tas de végétaux pour traverser la mauvaise saison. D’octobre à avril, un simple fouillis au fond du jardin devient un abri où il hiberne, immobile. Avant de lancer le nettoyage, mieux vaut savoir ce qu’il ne faut surtout pas faire quand un hérisson dans le jardin en automne compte sur vous sans le savoir.

Pourquoi le ménage d’automne menace les hérissons

Sous un tas de feuilles mortes ou un amas de branches, le hérisson tombe en léthargie : son corps ralentit, il ne bouge presque plus. Quand arrivent fourche, tondeuse ou feu, il ne fuit pas comme un chat ; il reste roulé en boule, exposé aux lames et aux flammes.

Cette espèce est protégée en France par un arrêté de 2007, qui interdit de la tuer ou de détruire ses abris. Le brûlage des déchets verts à l’air libre est aussi proscrit depuis 2011 ; feuilles et branches ont bien plus d’intérêt en paillage ou au compost qu’au bout d’une allumette.

Les gestes à bannir quand un hérisson vit dans votre jardin

Nous avons tous déjà rangé un coin un peu vite, sans imaginer qui s’y cachait. À l’automne, quelques interdits simples protègent pourtant la petite faune.

Brûler ou déplacer un tas de végétaux sans l’inspecter à la main.

Nettoyer le jardin à blanc en ramassant chaque feuille et en rasant les haies.

Passer tondeuse ou débroussailleuse dans les herbes hautes et sous les haies sans inspection.

Déplacer un hérisson en bonne santé ou le manipuler pour le mettre ailleurs.

Donner du lait et du pain, utiliser pesticides et granulés anti‑limaces ou bloquer le passage en clôture.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Protection des hérissons Jardin sécurisé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vérifier chaque tas à la main, bannir le feu et les produits chimiques préserve les abris et la nourriture des hérissons tout l’hiver. 💡 Le petit plus : Aménager un coin de feuilles et de branches au calme leur offre un gîte prêt à l’emploi. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Allumer un feu ou attaquer un tas ancien à la débroussailleuse sans inspection préalable.

Les bons réflexes pour un jardin ami des hérissons

Première règle : traiter chaque tas de végétaux comme un potentiel nid. Avant d’y toucher, on soulève doucement les premières couches à la main ; si une boule de piquants apparaît, on referme et on laisse le tas en place jusqu’au printemps.

Ensuite, on aménage le décor : un coin un peu sauvage avec tas de feuilles, un passage de 10 à 15 cm dans la clôture vers le jardin voisin, une coupelle d’eau peu profonde. Sans pesticides ni granulés, ce refuge devient un havre pour les hérissons… et un allié contre les limaces au potager.