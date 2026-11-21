Fin novembre, le plaqueminier se couvre de kakis orangés et vous ne savez pas quoi en faire ? De la salade au sorbet, ces idées simples évitent l’astringence et le gaspillage.

Fin novembre, le plaqueminier se couvre de boules orange alors que le jardin se dénude. Beaucoup hésitent pourtant à cueillir ces kakis, par peur de l’astringence ou simplement de ne pas savoir comment les utiliser en cuisine.

Pourtant, qu’ils viennent d’un arbre familial ou d’une cagette du marché, ces fruits de fin d’automne se prêtent à une foule d’usages, du dessert minute aux bocaux maison. Tout est question de texture et de maturité.

Reconnaître vos kakis : croquants, fondants… ou encore trop durs ?

Premier repère : les kakis astringents, tels que ‘Hachiya’, s’opposent aux variétés non astringentes, dites kakis-pommes, comme ‘Fuyu’. Les premiers, très riches en tanins quand ils sont fermes, râpent la bouche ; les seconds se croquent comme une pomme, déjà sucrés et juteux.

Pour les kakis astringents, il faut attendre qu’ils deviennent très souples, presque mous, avant de les ouvrir. Leur chair alors crémeuse se mange à la cuillère ; en attendant, on les laisse mûrir à température ambiante ou dans un sac avec une pomme ou une banane, dont l’éthylène accélère la maturation.

Que faire avec des kakis au bon stade ?

Nous avons tous déjà vu un saladier de kakis finir en purée oubliée. C’est dommage, car bien blets ils donnent une pulpe idéale pour smoothies, compotes, coulis, confitures, sorbets et glaces, mais aussi pour parfumer gâteaux, crumbles, un simple yaourt ou une panna cotta.

Les kakis non astringents fermes sont parfaits en version salée : en fines lamelles, ils réveillent une salade de mâche, d’endives ou de roquette et se marient très bien avec fromages corsés ou jambon cru.

Kaki ferme : salades d’hiver, carpaccios, chutneys.

Kaki fondant : desserts crémeux, gâteaux, smoothies.

Kaki très blet : purée à congeler, cuir de fruit, base de liqueur ou de vinaigre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Anti-gaspi Maximal 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Associer chaque texture de kaki à un type de recette évite l’astringence et le gaspillage, et permet de valoriser chaque fruit au mieux. 💡 Le petit plus : Rangez vos kakis par fermeté sur le plan de travail pour choisir en un clin d’œil la bonne utilisation. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Croquer dans un kaki encore astringent ou glisser un fruit très blet dans une salade.

Anti-gaspi : conserver et transformer vos surplus de kakis

Quand l’arbre donne plus que la famille ne peut en manger, les techniques de conservation deviennent vos alliées. La pulpe des kakis très mûrs se congèle en petites portions pour de futurs desserts ; on peut aussi couper les fruits en tranches et les déshydrater doucement, ou préparer un cuir de fruit, fine couche de purée séchée à découper en lanières. Les amateurs de choses maison tenteront enfin une liqueur de kaki, en faisant macérer les fruits dans un alcool avec du sucre, ou un vinaigre de kaki inspiré des traditions coréennes, obtenu par fermentation des fruits mûrs.