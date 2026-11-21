En novembre, tandis que le jardin s’endort, se joue pourtant la future abondance de votre mirabellier. Quelques réglages le jour de la plantation suffisent à changer vos récoltes pour des années.

En novembre, quand le jardin se met en sourdine et que les feuilles finissent de tomber, c’est souvent le moment où l’on range les outils. Dommage : c’est justement là que se joue l’abondance de ces petites prunes dorées qui parfumeront vos tartes d’été, dans un coin du verger que l’on regarde à peine.

Car c’est maintenant que le mirabellier, ce prunier lorrain si généreux, prépare ses futures racines. Planté au bon moment et à la bonne profondeur, ce petit arbre de Prunus domestica subsp. syriaca peut offrir des récoltes pendant plusieurs décennies. Encore faut‑il poser les bons gestes de novembre.

Pourquoi novembre est le moment parfait pour planter un mirabellier

Entre la chute des feuilles et le début du printemps, le mirabellier est en repos végétatif : il ne nourrit plus son feuillage et concentre son énergie sur les racines. Planté en racines nues en novembre, il profite d’un sol encore tiède et humide pour s’enraciner tranquillement tout l’hiver, sans stress de chaleur.

Le vieux dicton de la Sainte‑Catherine du 25 novembre n’a rien d’innocent : « tout bois prend racine » car la fenêtre novembre–mars, hors gel, est idéale. Rustique jusqu’à environ −20 à −24 °C, le mirabellier supporte bien le froid, mais déteste les sols gorgés d’eau. Mieux vaut donc un emplacement ensoleillé, drainé, à l’abri des vents dominants.

Les 5 gestes du jour J pour une plantation de mirabellier réussie

Nous avons tous déjà planté un arbre “un peu vite”, en se disant que la nature ferait le reste. Avec le mirabellier, ces négligences se paient en années de retard de récoltes de mirabelles. Le jour de plantation, en novembre, suivez ce petit rituel très simple.

Rafraîchir les extrémités des racines au sécateur, puis les praliner dans un mélange terre‑eau‑compost.

Creuser un trou d’environ 60 cm, former une butte de terre fine au centre et y étaler les racines.

Planter le tuteur avant l’arbre, côté vents dominants.

Aligner le collet au niveau du sol et garder le point de greffe une paume au‑dessus, comme le recommande le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA‑W).

une paume au‑dessus, comme le recommande le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA‑W). Reboucher, tasser légèrement, former une cuvette et arroser avec 3 à 4 arrosoirs, même s’il pleut.

Ce réglage de profondeur change tout : si la greffe est enterrée, la variété peut produire ses propres racines, perdre les qualités du porte‑greffe et végéter. La cuvette d’arrosage, elle, plaque la terre contre les radicelles en chassant les poches d’air, condition d’une reprise rapide.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes futures jusqu’à 100 kg/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Planter en novembre, greffe bien au‑dessus du sol et arrosage copieux assurent un enracinement profond, donc une mise à fruits plus rapide et régulière. 💡 Le petit plus : tracer sur le tuteur le niveau du sol et la hauteur idéale de la greffe pour vérifier d’un coup d’œil que l’arbre ne s’est pas enfoncé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enterrer le point de greffe ou planter dans un sol détrempé, qui asphyxie les racines et peut faire dépérir le mirabellier.

Les deux premières années, clé de belles récoltes de mirabelles

Une fois planté, le mirabellier a surtout besoin d’eau les deux premiers étés : 10 à 20 litres par semaine s’il ne pleut pas, complétés par un large paillage organique qui garde la fraîcheur sans toucher le tronc. Dans les régions chaudes ou ventées, ce duo arrosage‑paillage fait toute la différence entre un arbre qui s’installe et un arbre qui stagne.

Une petite taille de formation en gobelet, avec trois ou quatre branches bien réparties, et un apport de compost à l’automne suffisent ensuite. Vers 3 à 5 ans, les premières mirabelles arrivent, souvent plus grosses sur une Mirabelle de Nancy, plus nombreuses sur une Mirabelle de Metz. Bien conduit, un arbre adulte peut alors offrir chaque année un véritable été lorrain au fond du jardin.