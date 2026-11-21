Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : ce détail d'une paume en novembre décide de la récolte du mirabellier pour 20 ans
En novembre, tandis que le jardin s’endort, se joue pourtant la future abondance de votre mirabellier. Quelques réglages le jour de la plantation suffisent à changer vos récoltes pour des années.
En novembre, quand le jardin se met en sourdine et que les feuilles finissent de tomber, c’est souvent le moment où l’on range les outils. Dommage : c’est justement là que se joue l’abondance de ces petites prunes dorées qui parfumeront vos tartes d’été, dans un coin du verger que l’on regarde à peine.
Car c’est maintenant que le mirabellier, ce prunier lorrain si généreux, prépare ses futures racines. Planté au bon moment et à la bonne profondeur, ce petit arbre de Prunus domestica subsp. syriaca peut offrir des récoltes pendant plusieurs décennies. Encore faut‑il poser les bons gestes de novembre.
Pourquoi novembre est le moment parfait pour planter un mirabellier
Entre la chute des feuilles et le début du printemps, le mirabellier est en repos végétatif : il ne nourrit plus son feuillage et concentre son énergie sur les racines. Planté en racines nues en novembre, il profite d’un sol encore tiède et humide pour s’enraciner tranquillement tout l’hiver, sans stress de chaleur.
Le vieux dicton de la Sainte‑Catherine du 25 novembre n’a rien d’innocent : « tout bois prend racine » car la fenêtre novembre–mars, hors gel, est idéale. Rustique jusqu’à environ −20 à −24 °C, le mirabellier supporte bien le froid, mais déteste les sols gorgés d’eau. Mieux vaut donc un emplacement ensoleillé, drainé, à l’abri des vents dominants.
Les 5 gestes du jour J pour une plantation de mirabellier réussie
Nous avons tous déjà planté un arbre “un peu vite”, en se disant que la nature ferait le reste. Avec le mirabellier, ces négligences se paient en années de retard de récoltes de mirabelles. Le jour de plantation, en novembre, suivez ce petit rituel très simple.
- Rafraîchir les extrémités des racines au sécateur, puis les praliner dans un mélange terre‑eau‑compost.
- Creuser un trou d’environ 60 cm, former une butte de terre fine au centre et y étaler les racines.
- Planter le tuteur avant l’arbre, côté vents dominants.
- Aligner le collet au niveau du sol et garder le point de greffe une paume au‑dessus, comme le recommande le Centre wallon de recherches agronomiques (CRA‑W).
- Reboucher, tasser légèrement, former une cuvette et arroser avec 3 à 4 arrosoirs, même s’il pleut.
Ce réglage de profondeur change tout : si la greffe est enterrée, la variété peut produire ses propres racines, perdre les qualités du porte‑greffe et végéter. La cuvette d’arrosage, elle, plaque la terre contre les radicelles en chassant les poches d’air, condition d’une reprise rapide.
Les deux premières années, clé de belles récoltes de mirabelles
Une fois planté, le mirabellier a surtout besoin d’eau les deux premiers étés : 10 à 20 litres par semaine s’il ne pleut pas, complétés par un large paillage organique qui garde la fraîcheur sans toucher le tronc. Dans les régions chaudes ou ventées, ce duo arrosage‑paillage fait toute la différence entre un arbre qui s’installe et un arbre qui stagne.
Une petite taille de formation en gobelet, avec trois ou quatre branches bien réparties, et un apport de compost à l’automne suffisent ensuite. Vers 3 à 5 ans, les premières mirabelles arrivent, souvent plus grosses sur une Mirabelle de Nancy, plus nombreuses sur une Mirabelle de Metz. Bien conduit, un arbre adulte peut alors offrir chaque année un véritable été lorrain au fond du jardin.
En bref
- 🌳 En novembre, la plantation d’un mirabellier en racines nues, rustique jusqu’à −20 °C, profite du repos végétatif pour lancer un enracinement discret.
- 🛠 Cinq gestes essentiels structurent le jour J : préparation du trou, tuteur, réglage du point de greffe et arrosage, pour sécuriser la reprise.
- 🍑 Soins ciblés les deux premières années et bonne hauteur de greffe influencent directement la date des premières mirabelles et l’abondance des récoltes futures.
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